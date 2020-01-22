Азербайджанский дипломат в Грузии устроил драку из-за «армянской» песни

Как-то раз азербайджанец, грузин и армянин пошли в ресторан... На первый взгляд напоминающая начало анекдота советских времен ситуация произошла недавно в Грузии. В отличие от анекдота, настоящая история закончилась дракой.

Инцидент произошел около недели назад в одном из известных азербайджанских ресторанов Тбилиси. Двое азербайджанских певцов из Марнеульского района, которые широко известны не только в Грузии, но и за ее пределами, были приглашены на мероприятие, посвященное празднованию Старого Нового года. Один из них, Афик Новрузов, еще за несколько дней до концерта через Facebook приглашал на нее своих поклонников, обещая незабываемый вечер, полный сюрпризов.

Сюрпризы действительно были, но со стороны гостей, один из которых превратил вечеринку в драку, когда певцы исполнили песню на русском языке «Девочка, Стоп» проживающего в Туркменистане армянина Арсена Шахунца.

Страсти накалились, когда выяснилось, что спровоцировавшим драку был первый секретарь посольства Азербайджана в Грузии Вугар Мустафаев.

Азербайджанские певцы Афик Новрузов и Анас Аскеров на днях в Facebook опубликовали детали инцидента, показали фотографию дипломата и потребовали, чтобы посол Азербайджана уволил его. Но посол призвал музыкантов забыть о случившемся, а видео из Facebook удалить.

Музыканты, ставшие жертвами насилия, на протяжении нескольких дней утверждали, что не отступят, пока не восторжествует справедливость. Накануне, однако, они удалили все посты и видео на эту тему. По словам Афика Новрузова, они это сделали, «чтобы не лить воду на мельницу противника».

Как сообщает Грузинская служба Радио Свободная Европа/Радио Свобода, в связи с инцидентом по факту применения насилия возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Исход этого дела, однако, довольно неопределенный. Дело в том, что в соответствии с Венской конвенцией представитель дипломатической миссии не обязан давать показания в качестве свидетеля и обладает неприкосновенностью, что означает, что он или она не могут быть задержаны или арестованы каким-либо образом.