Глава МИД: Точной даты встречи Пашинян-Алиев на данный момент нет

«Точной даты встречи премьер-министра Армении и президента Азербайджана на данный момент нет», - сегодня в ответ на вопрос Радио Азатутюн сказал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.



В прошлом году премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились и провели переговоры лишь один раз - в марте в Вене.

Краткие встречи были, однако состоявшиеся в столице Австрии официальные переговоры на уровне глав государств в 2019 году стали единственными.

«Переговорный процесс является очень важной функцией, и мы, естественно, продолжим очень активно работать с азербайджанской стороной, независимо ни от чего. В настоящее время мы должны провести работу, оценить ситуацию, оценить процесс за этот период, а также наметить наш рабочий план на ближайшие месяцы с учетом всех обстоятельств, которые существуют и о которых мы имели возможность говорить».

На вопрос, состоится ли встреча премьер-министра Армении и президента Азербайджана, Мнацаканян ответил: «Естественно, подобные встречи имеют очень большое значение, но я сейчас, в данный момент, не могу сказать, что у нас уже есть четкие намеченные сроки того, когда главы государств встретятся. На данном этапе работа все еще сконцентрирована на уровне министров иностранных дел».

В отличие от глав государств, министры иностранных дел Армении и Азербайджана в прошлом году встречались пять раз - в столицах всех трех стран-посредников. Последняя встреча состоялась в Братиславе, и даже после трех с половиной часов переговоров глава внешнеполитического ведомства Азербайджана остался недоволен, заявив в конце декабря, что 2019 год был годом упущенных возможностей с точки зрения урегулирования карабахского конфликта.

Секретарь Совета безопасности Армен Григорян на днях выразил мнение, что ситуация, сложившаяся вследствие обострения американо-иранских отношений, идет к деэскалации, в то же время, отметив, что официальный Ереван видит свою роль в продолжении диалога с обеими сторонами.

На вопрос о возможности переговоров представителей США и Ирана в Ереване Мнацаканян ответил: «Я не хочу переоценивать или недооценивать роль каждого государства во всем этом. Для нас первоочередной задачей была и остается задача, связанная с региональной безопасностью, вызовами, непосредственно связанными с нашей безопасностью - безопасностью Армении и безопасностью региона. В этом отношении у нас была возможность высказать нашу позицию и нашу оценку, и мы действительно общаемся со всеми сторонами, чтобы оценить ситуацию, оценить те возможные развития, которые касаются безопасности, и я вновь повторю, в которых для нас самым важным вопросом является укрепление стабильности и избегание какой-либо эскалации, которая, естественно, может оказать непосредственное влияние также и на нас».



