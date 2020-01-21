Полиция также получила право прослушивать телефонные разговоры. Парламент сегодня 97 голосами «за», 20 – «против» во втором и окончательном чтении принял законопроект о внесении изменений в закон «Об оперативно-розыскной деятельности».

Согласно действующему законодательству, полиция получает эту возможность только после обращения в Службу национальной безопасности. Авторами законопроекта являются депутаты правящей фракции «Мой шаг» Армен Хачатрян и Сипан Пашинян.

Примечательно, что против проекта депутатов правящей фракции выступает правительство. Заместитель министра юстиции Србуи Галян в Национальном собрании обосновала это тем, что процесс реформирования полиции еще не завершен с этой точки зрения эта инициатива является рискованной. Замминистра призвала проголосовать против законопроекта.

Национальное собрание сегодня во втором чтении также обсудило законопроект о банковской тайне. Он позволит правоохранительным органам получать от армянских банков данные о любом лице. В соответствии с действующим порядком, правоохранительные органы могут получить информацию, являющуюся банковской тайной, в том случае, если данное лицо является обвиняемым или подозреваемым. Министр юстиции Рустам Бадасян пояснил, что это не значит, что хранящиеся по закону тайны становятся общедоступными или что следователь или прокурор могут иметь доступ к такой информации в ходе судебного разбирательства.

«Для этого мы закрепили ряд гарантий: во-первых, требования к мотивированности ходатайства были усилены, во-вторых, была установлена гарантия - эффективная система прокурорского надзора, вплоть до того, что подобные ходатайства должен одобрить генеральный прокурор или его заместитель, то есть ходатайство не может быть подано в суд без согласия генерального прокурора или его заместителя», - сказал министр.

Законопроект поддерживают депутаты правящей фракции, а оппозиция видит в его принятии опасность, в частности, для сферы инвестиций. Депутат фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Мане Тандилян спросила: «Какой мессидж мы посылаем этим изменением, к примеру, инвесторам, если в результате этого у нас будет нарушена инвестиционная аура, поскольку информация, содержащая банковскую тайну, также имеет прямое отношения к инвесторам?»

Депутат фракции «Процветающая Армения» (ППА) Арман Абовян видит в законопроекте риски. «Каждый процесс, касающийся этой деликатной субстанции, должен быть тысячу раз просчитан», - сказал он.

Председатель парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян пояснил, что этой поправкой они не устраняют банковскую тайну, а, наоборот, стремятся обеспечить еще более эффективное развитие банковской системы.

«Все страны, по крайней мере, в рамках Совета Европы, сегодня пытаются обеспечить более прозрачный контроль в банковской и финансовой сфере. Это крайне важно, потому что вы, наверное, слышали слово «ландромат», ставшее известным общественности, у него есть два проявления: одно называется всемирным ландроматом, второе - ни больше ни меньше азербайджанским ландроматом, и в него, как бы это ни показалось удивительным, были вовлечены не только азербайджанские банки, но и банки многих европейских стран, в том числе банки стран-членов ЕС», - заявил он.