Предлагается освободить репатриантов от уплаты налогов и пошлин на ввоз личного имущества

Те, кто возвращаются в Армению на постоянное жительство, будут освобождены от всех налогов на ввоз личного имущества, в том числе одного автомобиля. Это инициатива депутата правящей парламентской фракции «Мой шаг» Сисака Габриеляна.

Депутат напоминает, что и сейчас есть такая льгота, но она создает проблемы для возвращающихся в Армению.

По словам Габриеляна, те граждане, которые живут за границей, но состоят на учете в Армении, считаются резидентами Армении.

«Толкование этого закона создавало некоторые проблемы для них, когда они возвращались. Теперь мы отмечаем, что если человек фактически в течение трех лет постоянно не проживал в Армении, что подразумевает, что в течение этих трех лет он не прожил здесь более половины каждого года, то есть – 184 и более дней, то оно будет считаться снятым с учета, следовательно, сможет воспользоваться этими льготами. Мы сокращаем пятилетний лимит до трех лет», - сказал депутат.

Предусматривается еще одно изменение: если гражданин в течение года находился за границей, по возвращении он будет освобожден от уплаты налогов на имущество стоимостью до 5000 евро, без автомобиля.

Депутат убежден, принятие этого закона облегчит процесс репатриации. «После принятия, сравнивая статистику за предстоящий год, мы увидим позитивные изменения. Потому что особенно после революции многие граждане хотят вернуться и жить в Армении на постоянной основе», - сказал Габриелян.

Заместитель председателя Комитета государственных доходов (КГД) Шушаник Нерсисян добавила, что те, кто возвращаются на родину на постоянное жительство, смогут воспользоваться этой льготой один раз. Что касается регулирования об имуществе стоимостью до 5000 евро, то граждане смогут воспользоваться этой льготой каждые три года. «То есть, уезжать, работать за границей, возвращаться и ввозить имущество без таможенных пошлин», - пояснила она.

Нерсисян отметила, что КГД будет жестко реагировать на попытки граждан злоупотребить льготами с целью ввоза товаров без таможенных пошлин. «Во всех остальных случаях, когда есть намерение вернуться и обосноваться в Армении, таможенные органы постараются сделать все в рамках закона, чтобы граждане могли вернуться легко и без препятствий», - сказала замглавы КГД.

Она рассказала об одном случае: «Недавно пожилая женщина 80 лет из Грузии возвращалась в Армению на постоянное жительство и везла с собой «Бентли» 2019 года производства. Она уполномочила двух молодых людей заниматься ее вопросами. Такие случаи тоже бывают».

Сисак Габриелян представил процедуру разработанной ими инициативы: репатриантам не обязательно брать с собой имущество. «В течение 18 месяцев они могут ввезти свое имущество в рамках этой льготы. Понятно, что они много лет здесь не жили, должны приехать и освоиться», - сказал он.

По мнению депутата, льготы вступят в силу в марте или апреле этого года.