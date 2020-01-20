Очередной инцидент между армянскими и греческими священнослужителями произошел в Вифлеемском Храме Рождества Христова

(ИЕРУСАЛИМ) – В субботу вечером в Вифлееме произошло столкновение между священнослужителями Армянской Апостольской и Греческой православной церквей.

«Около двух десятков греков, греко-арабских священнослужителей и лиц в гражданском, вооруженных палками и железными прутьями, в 7 часов вечера в субботу попытались спуститься по ступенькам со своих мест и войти в Рождественский алтарь в Храме Рождества Христова в Вифлееме, где проходила церковная церемония армян. Они пытались помешать проведению церемонии», - так описывают события очевидцы-армяне.

Представитель Иерусалимского Армянского Патриархата Корюн Багдасарян в беседе с Радио Азатутюн так представил события: «На самом деле они не пытались вмешиваться в нашу церемонию, а когда наша церемония закончилась в 18:00, у нас был перерыв до 22:00, и после нашей церемонии они имеют право на раскуривание благовоний в Пещере Рождества.Именно тогда они потребовали, чтобы мы убрали оттуда наши иконы, а также Евангелие и подсвечники, которые мы имеем право держать в Пещере Рождества в течение 24 часов».

По словам отца Корюна, придя вооруженными и ссылаясь на свое право, представив некий фальшивый документ, они потребовали, чтобы икона армян была спущена со стены. «Именно тогда, когда они попытались спустить икону и ладан в Храм Рождества Христова, мы там встали и не допустили этого. 24 часа в наш Рождественский праздник это наше и там располагается наша икона, Евангелие и подсвечники. Это право у нас есть испокон веков, но в этом году они пытались вмешаться, мы не допустили, произошла драка, в результате которой они удалились, и икона не была установлена», - сказал представитель Иерусалимского Армянского Патриархата.

Греческая сторона подала жалобу в Комитет по христианским святыням и правам администрации президента Палестины, а президент Палестины обратился с просьбой к армянскому патриарху. По просьбе палестинского лидера Махмуда Аббаса армянский патриарх поддержал лишь настолько.

«Президент Палестины лично попросил Патриарха разрешить, чтобы курение ладана вместе с иконами было разрешено не только на этот год, но Патриарх согласился только с тем, чтобы это было обеспечено в этом году с тем условием, что наша икона, Евангелие и подсвечники не должны быть перемещены или удалены из Пещеры Рождества», - добавил армянский священнослужитель.

Далее он сказал, что после этого двое полицейских, держа иконы греков, встали в Пещере Рождества, и греки раскурили фимиам и ушли. Кстати, в столкновении были пострадавшие, им была на месте оказана первая помощь, так что госпитализации не потребовалось.

По словам отца Корюна, они выполнили свою миссию по защите прав Армянской Церкви на Святой Земле.

Он отметил, что спор необходимо урегулировать посредством собрания, поскольку подобная ситуация каждые семь лет повторяет даже на армянское Рождество.

«Это была провокация, и я не могу сказать, когда эти провокации повторятся снова, но мы готовы, мы знаем, на что они способны, мы готовы ответить», - добавил отец Корюн.