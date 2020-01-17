Посол ЕС впечатлена проводимыми в Армении судебными реформами

Посол Евросоюза в Армении Андреа Викторин впечатлена проводимыми в Армении судебными реформами. Посол убеждена, правительство прилагает существенные усилия. Викторин заверяет, что ЕС будет важным партнером в этом процессе.

«В декабре в Брюсселе состоялось заседание Комиссии по партнерству. Думаю, обе стороны согласны с тем, что мы фиксируем прогресс. Но это не означает, что мы можем остановиться и завтра же это может завершиться, нужно продолжать эту работу, это требует много времени. Вы видите это со стороны правительства Армении, заверяю вас, вы увидите то же самое и со стороны Европейского союза», - сказала Викторин.

Глава делегации ЕС, посол Андреа Викторин отметила, что прогресс есть также в сфере защиты прав человека, однако подчеркнула, что еще многое предстоит сделать.

«Мне есть с чем сравнивать. Считаю, что ситуация с правами человека в Армении действительно улучшилась, однако подчеркну: есть много реформ, которые необходимо осуществить. Не будет прав человека, если не будет верховенства закона», - отметила посол ЕС.

Касаясь заявлений представителей некоторых оппозиционных сил о том, что СМИ в Армении подвергаются давлению, Андреа Викторина сказала, что СМИ в Армении свободны.

«Думаю, в Армении СМИ действительно пользуются большой свободой. Конечно, будут случаи и ситуации, при которых может оказываться давление на те или иные средства массовой информации, что мы видим в любой стране, и в моей собственной стране это происходит, это мы не можем исключить», - сказала она.

Председатель постоянной комиссии НС по защите прав человека и общественным вопросам, член оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян оценивает ситуацию в том числе и как бывший журналист. Она замечает тревожные мессиджи со стороны правительства.

«Я вижу риски того, что по отношению к СМИ могут возникнуть тревожные проблемы «в рамках» законодательства», - сказала Зограбян.

Она пока не спешит давать оценку судебным реформам.

«Мы должны понять, какой будет повестка дня конституционных реформ, которые планируются и для которых создается комиссия. Я считаю, что еще до создания комиссии, по крайней мере, политическим силам, представленным в парламенте, следовало бы представить, что мы собираемся сделать в плане конституционных изменений, что в действующей Конституции мешает властям проводить свои реформы, что мы идем на конституционные реформы, но, как говорится, телегу запрягли впереди лошади», - подчеркнула Наира Зограбян.