«Полагаю, это отголосок прошлого» - вице-спикер парламента о смерти Кутояна

«К сожалению, я полагаю, что это отголосок прошлого». Так в беседе с Радио Азатутюн о смерти бывшего директора Службы национальной безопасности Георгия Кутояна высказался вице-спикер Национального собрания Ален Симонян.

«Прежде всего, нужно понять, о чем идет речь, потому что распространяется взаимоисключающая информация, обсуждаются версии самоубийства, убийства. По правде говоря, я потрясен», -сказал Симонян.

На вопрос корреспондента Радио Азатутюн, не складывается ли у него мнение о том, что существует проблема национальной безопасности и что, возможно, следует предпринять какие-то шаги после ряда странных смертей бывших руководителей силовых структур, Симонян ответил так: «Давайте посмотрим, что стало причиной и что произошло в целом. Одно можно сказать наверняка: это неожиданная ситуация для всех моих коллег».

Вице-спикер парламента отметил, что эту ситуацию нужно очень серьезно проанализировать и понять, есть ли здесь связь, или же это совпадение, и чем это обусловлено.

«Я высказал свою версию – отголосок прошлого», - сказал Симонян.

«По-разному можем понимать. Это грехи, которые мы, наверное, все искупаем», - добавил он.

На вопрос, будет ли этот вопрос обсуждаться во фракции «Мой шаг» в ближайшее время, Ален Симонян ответил так: «Во фракции нет, но полагаю, в каком-то формате обсуждаться будет».

Напомним, что ранее сегодня в одной из квартир на улице Паруйра Севака в Ереване было обнаружено тело бывшего директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна с огнестрельным ранением.