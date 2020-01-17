АНК призывает к восстановлению полупрезидентской модели путем конституционных изменений

Первичной задачей конституционной реформы должно стать скорейшее восстановление полупрезидентской модели правления. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении Армянского национального конгресса (АНК).

Отмечая, что 30 декабря 2019 года премьер-министр Никол Пашинян принял решение создать комиссию для подготовки конституционных изменений, политическая сила, возглавляемая первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном, заявила, что считает необходимым подчеркнуть, что действующая Конституция была разработана «для увековечивания власти бывшего режима и его руководителя», и с этой целью были «сфальсифицированы 500 тысяч голосов» на референдуме в 2015 году, «в то время как согласно реальным результатам, подавляющее большинство граждан Армении отвергли ее».

«Поэтому голосование не было законным, а то, что произошло, стало серьезным ударом по основам армянской государственности, последствия чего до сих пор не устранены. Конституция также содержит множество недостатков, которые чреваты рисками нарушения нормального функционирования страны. АНК подробно затронула все эти аспекты в 2015 году, организовав кампанию «НЕТ»», - говорится в заявлении.

АНК считает важным констатировать, что «парламентская модель управления на самом деле не была принята народом Армении» и что «парламентская система вызывала хронический политический кризис во многих демократических странах мира (Испания, Израиль, Италия, Бельгия и т. д., до принятия полупрезидентской модели в 1959 году то же самое было и во Франции)».

«В долгосрочной перспективе и в Армении она также приведет к постоянным политическим кризисам, олигархизации политической системы и расцвету политической коррупции» - заявила партия АНК, которая находилась в оппозиции к бывшей правящей Республиканской партии Армении.

Следовательно, как утверждают в АНК, «первичной задачей конституционной реформы должно стать скорейшее восстановление полупрезидентской (президентско-парламентской) модели правления, которая обеспечит политическую стабильность, безопасность и потенциал для реформирования политической и экономической системы». «С другой стороны, это положит конец практике произвольных изменений в конституционной модели управления и подтвердит ключевую идеологию конституционной модели устойчивости», - отмечается в заявлении АНК.

«Судя по вышеупомянутой стратегии правительства, однако, предлагаемый пакет конституционных поправок будет касаться не стратегических, а тактических вопросов, связанных, в частности, с преодолением кризиса, созданного с Конституционным судом, переходом к гражданскому администрированию в Полиции и в Службе национальной безопасности и другими подобными вопросами. Насколько бы важными ни были решения вышеуказанных вопросов, если предлагаемый пакет конституционных поправок будет ограничен исправлением очевидных недостатков действующей модели конституционного управления, то он проигнорирует многочисленные проблемы, вызванные сфальсифицированным референдумом в 2015 году, в частности необоснованный и нарушающий конституционные традиции переход страны к парламентской системе. Более того, такой подход создает опасность того, что в результате этого задним числом будет легитимизировано отвержение воли армянского народа на референдуме в 2015 году».

Партия также убеждена в том, что созданию конституционной комиссии должны предшествовать широкие общественные консультации и дискуссии с участием политических сил и общественных организаций, которые будут определять концепцию конституционной реформы и, что наиболее важно, подходы к сознательному и законному принятию обществом модели управления.