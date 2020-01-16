«Мы зафиксировали проблемы Еревана» - мэр о встрече с премьер-министром

«Мы зафиксировали, какие проблемы существуют, и наметили пути их решения», - сказал мэр Еревана Айк Марукян в беседе с журналистами после встречи членов фракции «Мой шаг» Совета старейшин Еревана с премьер-министром Николом Пашиняном.

«Мы зафиксировали, что те проблемы, которые требовали срочного решения, на данный момент решены городскими властями, есть не менее срочные проблемы, которые в настоящее время решаются. Мы также констатировали, что должны решить эти проблемы совместно с правительством. То есть, есть проблемы, которые община не может решить самостоятельно, и здесь очень важна помощь правительства, которая в данный момент есть», - отметил мэр.

На замечание Радио Азатутюн о том, что есть недовольство в особенности в связи с замедлением выдачи разрешений на строительство, бюрократическими проволочками, и вопрос, обсуждали ли они с премьер-министром, как сделать так, чтобы бизнесмены не сталкивались с такими проблемами, Марутян ответил: «В мэрии в общей сложности 30 тысяч работников, может, чуть больше, и сфер очень много, естественно, за два часа мы не могли затронуть все сферы. Я хочу также подчеркнуть, что на данный момент процесс выдачи разрешений на строительство замедлился не потому, что мы медленно работаем, а потому что увеличилось число обращений».

Мэр отметил, что они получают беспрецедентное количество обращений за разрешением на строительство. «Никогда прежде людям, имевшим земельный участок, не приходило в голову обратиться в мэрию и получить разрешение на строительство 4-х, 5-ти, 10-ти, 15-ти, 20-этажного здания. Сегодня все решили, что они хотят заниматься застройкой, и мы с большим удовольствием приветствуем это решение. Но, в то же время, обработка всех этих заявлений требует времени, потому что у нас есть очень конкретная политика, что отныне просто так разрешения на строительство выдаваться не будут. Разрешения на строительство должны соответствовать всем нормам, должны соответствовать общей среде, и чтобы все это правильно обработать, естественно, нужно время. То есть, и число увеличилось, и качество повысилось», - сказал Айк Марутян.



