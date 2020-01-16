Пашинян: В Армении есть телекомпании коррупционеров

Сегодня в Армении есть телекомпании коррупционеров, и имена реальных владельцев армянских СМИ должны быть известны общественности, сегодня утром на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян, напомнив о информационной войне, проводимой против возглавляемой им власти.

По словам премьера, конечно, в первую очередь прозрачно должно действовать правительство, и, по оценке международных организаций, за последние полтора года в плане повышения прозрачности правительство Армении сделало «огромные шаги», что удостоилось четкой оценки со стороны международного сообщества.

«Международное сообщество сегодня оценивает это очень четко. Следовательно, мы должны сделать следующий шаг: в нашей стране общественные организации и СМИ также должны быть прозрачными, начиная с прозрачности реальных владельцев. К примеру, сегодня в Армении есть телекомпании, являющиеся собственностью конкретных лиц. Я бы даже сказал, что уровень демократии в Армении настолько высок, что сегодня в Армении есть даже телекомпании коррупционеров. Вместо логотипов как минимум двух телеканалов можно написать "Коррупция" или "Коррупция групп"», - сказал Пашинян.

Он не пояснил, какие телекомпании имеет в виду.

«Честно говоря, наш народ нас за это очень обвиняет, но я не испытываю недовольства в связи с подобной ситуацией, поскольку полагаю, что, во-первых, деятельность таких телекомпаний для нас не только раскрывает круг основных коррупционеров, но и их щупальца и метастазы. В дальнейшем, думаю, это довольно сильно облегчает нашу оперативную работу в плане борьбы с коррупцией, - продолжил премьер. – И во-вторых, та информационная война, которая ведется против нашего правительства и народа, в первую очередь, против правительства, помогает нам постоянно повышать качество нашей работы. Но, с другой стороны, я предлагаю пойти по тому пути, чтобы на телекомпаниях ставились реальные логотипы».

Обращаясь к министру юстиции Рустаму Бадасяну, Никол Пашинян поинтересовался, собирается ли правительство в ближайшем будущем внедрить механизмы выявления реальных владельцев СМИ. В ответ министр сказал, что будет внедрен такой механизм, который позволит выявить реальных владельцев не только СМИ, но и предприятий в других сферах, например, в горнодобывающей промышленности.