Тенденции въезда-выезда из Армении положительные – чиновник

В 2019 году в Армению прибыло около 5,4 млн человек, что более чем на 550 тыс. человек превышает показатель 2018 года, а по сравнению с 2017 годом этот показатель вырос на 22,1%. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Никол Пашинян, подчеркнув, что в этих данных также учитываются многочисленные выезды и въезды одного и того же лица.

Итак, согласно этоим данным, число выехавших из Армении было больше прибывших примерно на 10 тыс. человек. Премьер-министр обратил внимание граждан на предшествовавший бархатной революции 2017 год, когда разница между прибывшими и выехавшими составила минус 134 тыс. человек.

Начальник отдела демографии Министерства труда и социальных вопросов Артак Маркосян в беседе с Радио Азатутюн сказал, что тенденции въезда и выезда из страны являются положительными. «Во всяком случае, и по общему въезду-выезду, и по въезду-выезду по армянским паспортам показатели значительно улучшились», - отметил Маркосян.

По оценке чиновника, положительные тенденции к сокращению численной разницы между прибывшими и выехавшим сохранятся. «Политика, проводимая правительством, думаю, должна привести только к сокращению [разницы]», - сказал Маркосян.

В целом, 2019 год в демографическом плане был успешным, но по-прежнему существуют проблемы, которые в основном обусловлены социальными проблемами, сказал глава отдела демографии Министерства труда и социальных вопросов. «То есть, необходимо устранить те препятствия, которые тем или иным образом влияют на конкретные демографические процессы», - подчеркнул Артак Маркосян.