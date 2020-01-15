Human Rights Watch: В Армении все еще есть проблемы с правами человека

«Правительство Никола Пашиняна приступило к реализации амбициозной программы реформ, в том числе в области борьбы с коррупцией, в сфере экономики и правосудия», - заявили представители одной из самых престижных в мире правозащитных организаций Human Rights Watch в своем ежегодном докладе о правах человека.

Авторы доклада еще раз подчеркивают, что парламентские выборы, состоявшиеся в Армении в декабре 2018 года, по оценке международных наблюдателей, соответствовали международным стандартам и прошли в по-настоящему конкурентной атмосфере.

В то же время представители Human Rights Watch отмечают, что в сфере защиты прав человека в Армении все еще есть проблемы и недостатки. Это особенно касается «ограниченного характера» расследования случаев насилия и применения чрезмерной силы со стороны правоохранительных органов во времена предыдущей администрации.

«Полиция Армении имеет богатую историю непропорционального применения силы во время разгона преимущественно мирных демонстраций», - пишут эксперты Human Rights Watch, напоминая, что высокопоставленному сотруднику полиции в июне 2019 года было предъявлено обвинение в убийстве демонстранта 1 марта 2008 года.

«Вместе с тем, расследования непропорционального применения полицией силы против мирных демонстрантов и журналистов в 2016 и 2015 годах остаются приостановленными. Власти утверждают, что не могут установить личности виновных в насилии», - отмечают правозащитники.

Отметим, что указанные Human Rights Watch случаи касаются столкновений во время так называемых протестов «Электрик Ереван» в июне 2015 года и протестов в ереванском квартале Сари Таг в июле 2016 года.

Что касается инцидентов между полицией и демонстрантами во времена правления Пашиняна, авторы доклада отмечают протест в Ереване в августе прошлого года против эксплуатации Амулсарского золотого рудника. Во время этого протеста, как напоминают авторы доклада, полиция не разрешила провести акцию в общественном парке, прилегающем к зданию парламента, задержав на короткое время шестерых демонстрантов.

Среди вопросов прав человека в Армении эксперты Human Rights Watch также отмечают случаи насилия в семье и реакцию на них со стороны правоохранительных органов.

«Согласно официальной информации, в первой половине 2019 года правоохранительные органы Армении расследовали 331 уголовное дело о насилии в семье, в том числе 176 вновь открытых дел. По этим делам было предъявлено 209 официальных обвинений, до суда дошли только 45 дел», - отмечают авторы доклада.

Human Rights Watch также не обходит стороной случаи насилия в отношении сексуальных меньшинств и активистов, защищающих их права.

«В период с января 2019 года по август 2019 года организация Pink Armenia и другие структуры, защищающие интересы ЛГБТ-сообщества сообщили о 17 случаях насилия в Армении на почве сексуальной ориентацией и гендерной идентичности», - отмечается в докладе.

Human Rights Watch также затрагивает тему обсуждений в Армении по поводу Стамбульской конвенции, отмечая, что в них часто использовались ненавистнические высказывания. В то же время правозащитники считают нужным особо подчеркнуть, что «ратификация Стамбульской конвенции не будет противоречить Конституции страны».