Сколько бы ни блокировали дороги, есть принцип – глава Минздрава о закрытии роддомов

Родильные дома и родильные отделения, где ежегодно принимают менее 150 родов, будут закрыты. Министерство здравоохранения приняло такое решение после оценки родильных отделений.

Недостаточно загруженных родильных домов, без необходимых профессиональных и технических услуг, быть не должно, чтобы не подвергать опасности жизнь матери и ребенка. По словам министра здравоохранения Арсена Торосяна, это не его решение, а принцип. «Представьте себе роддом, где нет операционной, во время родов возникает срочная необходимость в кесаревом сечении. Что будет делать этот роддом? Можете мне ответить?» - сказал он.

Арсен Торосян пришел на встречу с журналистами с картами, чтобы обосновать, за сколько минут можно добраться до ближайшего медучреждения с высококвалифицированными услугами вместо закрывающихся родильных отделений. В числе закрывающихся роддомов родильные отделения в больницах Маралика, Ачаджура, Артени, Арцваберда, Егварда, Цахкаховита, Каджарана. Именно в этих населенных пунктах уже в течение нескольких дней проходят акции протеста. В прошлом году родильное отделение Егварда приняло 136 родов, но для того, чтобы соответствовать стандарту министерства, требовалось принять 150 родов. Акушер Рузанна Мкртчян недоумевает: что делать, как стимулировать увеличение числа родов?

«Это зависит от социальных условий людей, это зависит от права выбора свободных людей, зависит от эмиграции, от нас ничего не зависит», - отметила она.

В течение двух дней в связи с закрытием роддома в Егварде активно протестуют в особенности егвардские мужчины. «У меня здесь родились 16 внуков и 16 правнуков», - сказал один мужчина.

«Я не могу позволить себе иметь больше трех, давайте содержите их, тогда смогу», - отметил другой.

После протестов сегодня медучреждение посетил губернатор Котайкской области Романос Петросян. Сначала он призвал прекратить акции протеста, заявив: «Кто сказал, что закрывается?» «Политическое решение заключается в том, что роддом должен остаться и функционировать, остальные решения уже являются процедурными», - сказал он.

Губернатор подчеркнул, что подход министра здравоохранения о том, что родильное отделение должно предоставлять качественные услуги, можно приветствовать, но министр, по словам губернатора, знает не все. «Есть детали, есть региональные локальные проблемы, в которые министр не обязан углубляться в той мере, в какой это делает губернатор. И вот тут-то и возник, так сказать, наш консенсус, и правомерно, что министр, учтя эту обеспокоенность, которую озвучивают его коллеги, пересмотрит или просто изменит свое решение», - заявил Романос Петросян.

Собравшиеся сочли этот ответ победой и довольные разошлись. «Ну, мы должны протестовать, чтобы это дало результат, если сложим руки, разве будет результат?» - говорили они.

Министр здравоохранения подтверждает, что вопрос о закрытии родильных отделений будет обсуждаться еще несколько дней, он не исключает, что роддома в Егварде и Маралике продолжат функционировать, если будут решены имеющиеся проблемы: будут обеспечены неонатолог, анестезиолог, комната интенсивной терапии, другие минимальные требования.

«Сейчас мы обсуждаем, стоит ли назначить медицинскому центру «Наири» что-то вроде моратория на какое-то время, чтобы понять, дотянет ли он в конечном итоге до 150 родов или нет. Подобные переговоры ведутся и с другими роддомами, которые реально могут достичь этого минимума, потому что с теми, которые принимают 10 родов в год, мы, конечно, не можем вести переговоры, но с теми, кто принимают около 100 родов и больше, мы можем их вести, но вновь повторяю, как минимум должны быть выполнены условия, и не только по числу, потому что если в роддоме нет операционной, если нет интенсивной терапии, если нет даже анестезиолога, то об этом даже речи быть не может, сколько бы ни блокировали дороги. Это принцип, который нацелен на защиту здоровья наших граждан, и точка», - заявил министр.

Арсен Торосян не считает, что закрытие роддомов повлияет на показатели рождаемости. По его словам, рождаемость должна быть увеличена благодаря надлежащему медицинскому обслуживанию и целевым программам. Кстати, по его данным, в прошлом году статистика рождаемости улучшилась, число рождений, однако, не увеличилось, а уменьшилось, но темпы снижения рождаемости замедлились.

«Темпы снижения ниже, чем в 2017-2018 годах. В 2017-2018 годах у нас было минус тысяча рождений, в 2018-2019 годах у нас - минус 700 рождений», - сообщил глава Минздрава.

В Министерстве здравоохранения призывают не слишком концентрироваться на географическом расположении родильного отделения. Помимо указания на картах расположения ближайших больниц первого уровня, там также проинформировали о том, что роды длятся не менее 10 часов.



