Депутат правящей фракции: Нет ничего, что помешало бы начать правовой процесс на основании статьи «Айкакан жаманак»

В Прокуратуре и Специальной следственной службе (ССС) не комментируют, стала ли нашумевшая статья газеты «Айкакан жаманак» предметом изучения правоохранительных органов.

Вчера газета опубликовала статью о деятельности бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Артура Ванецяна в период его пребывания в этой должности, в которой утверждает, что у «Айкакан жаманак» оказались под рукой факты о том, что пропагандистская кампания против премьер-министра Никола Пашиняна и его семьи координировалась экс-директором СНБ Артуром Ванецяном.

Кроме того, согласно статье, Ванецян обеспечил утечку информации в пользу Арама Варданяна по прозвищу «Встречи Апер».

«Варданян бежал из Армении после того, как некий гражданин подошел на улице к новоизбранному премьер-министру Пашиняну и сообщил, что «Встречи Апер» несколько месяцев назад похитил его и незаконно лишил свободы. Вскоре после этого разговора Варданян покинул Армению. Загадка в том, откуда он узнал о данном премьер-министром директору СНБ Ванецяну строгом поручении серьезно заняться этим делом», - написал автор статьи.

«Есть один факт, который, на мой взгляд, и наша общественность, также, я уверен, может подтвердить, что премьер-министр и его семья по большей части являются мишенью этого фейковой и соцсетевой атаки, и мы постоянно видим различные статьи, имеют место фейковые, организованные и очевидно направляемые из одного центра определенные процессы, нацеленные на дискредитацию, распространение лживой информации, публикацию определенных материалов клеветнического содержания», - в беседе с Радио Азатутюн сказал депутат правящей парламентской фракции «Мой шаг» Арман Бошян.

По его мнению, нет опубликованных фактов, подтверждающих реальную связь бывшего директора СНБ со всем этим, однако исключить это также невозможно. «По моему убеждению и моим наблюдениям, имеет место синхронная деятельность, синхронизированная работа, и, конечно, здесь ничего исключать нельзя. Это управляемый, организованный, просчитанный процесс, преследующий одну цель – в первую очередь, дискредитировать революцию», - сказал Бошян.

Согласно статье «Айкакан жаманак», находящегося в розыске «Арама Варданяна в конечном итоге задерживают и экстрадируют в Армению, однако и после этого суд отклоняет ходатайство прокуратуры об аресте Варданяна, и «Встречи Апера» просто освобождают».

Автор статьи заключает, что идеологом «пропагандистской схемы» против премьер-министра является бывший руководитель аппарата Национального собрания Ара Сагателян, который, в свою очередь, связан с бывшим послом в Ватикане, зятем третьего президента Армении Сержа Саргсяна Микаэлом Минасяном.

Упомянутые в статье Артур Ванецян и Арам Варданян по прозвищу «Встречи Апер» поспешили опровергнуть эту публикацию. Варданян распространил заявление о том, что не занимается политикой, а тем, кто занимается политикой, посоветовал не спекулировать его именем в политических играх.

Ванецян сделал запись на своей странице в Instagram: «Опуститься до такого уровня – ниже моего мужского достоинства. Считаю необходимым отметить, что все касающиеся меня замечания и предположения в этой публикации – от начала и до конца ложь, последовавшие же за этим спекуляции и атаки фейков уже стали обычным явлением. Заказчик данной публикации уже не в первый раз пытается, связывая меня со своими тайными страхами, дискредитировать, но то, что «борьба» будет опущена до этого уровня, было неожиданным даже для меня. Эта ложь не останется без ответа».

«Я уверен, что правоохранительные органы ознакомились с этой статьей, потому что в ней есть конкретные вопросы, на которые нужно дать ответ. И если на основании этой статьи будет возможно инициировать определенный правовой процесс, я убежден, что этот процесс должен иметь место. Нет и не может быть ничего, что помешало бы этому», - отметил Арман Бошян.

Депутат оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения» Ани Самсонян также надеется, что правоохранительные органы займутся опубликованной в статье информацией, если есть подозрения на наличие состава преступления. Самсонян также отмечает, что полемика в соцсетях между дочерью премьер-министра Мариам Пашинян и бывшим директором СНБ вовсе не являются политической.

Мариам Пашинян поделилась статьей и выразила свое удивление, а Ванецян посоветовал ей не вмешиваться в «непонятные игры взрослых».

«Это очень семейная полемика, которую я не вижу необходимости комментировать. Но должна сказать, что важно, чтобы следующий глава СНБ был не доверенным человеком, другом или избранником семьи премьер-министра, а профессионалом, преданным государству и делу», - сказала Самсонян.