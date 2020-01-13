В понедельник объявлен шорт-лист претендентов на премию американской киноакадемии «Оскар».
Полный список номинированных фильмов опубликован на сайте "Оскара".
- В номинации «Лучший фильм», которая считается наиболее престижной, – «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино, «Джокер» Тодда Филлипса, а также «Кролик Джоджо», «Маленькие женщины», «1917», «Брачная история», «Форд против Феррари» и южнокорейский фильм «Паразиты», который претендует на награду и как лучший фильм на иностранном языке.
- В номинации «Лучший актёр» выдвинуты Хоакин Феникс («Джокер»), Адам Драйвер («Брачная история»), Леонардо ди Каприо («Однажды в... Голливуде»), Антонио Бандерас («Боль и слава») и Джонатан Прайс («Два Папы»).
- В номинации «Лучшая актриса» представлены Синтиа Эриво («Гарриет»), Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»), Шарлиз Терон («Скандал») и Рене Зеллвегер («Джудит»).
- На награду лучшему режиссёру претендуют Мартин Скорсезе («Ирландец»), Тодд Филлипс («Джокер»), Сэм Мендес («1917»), Квентин Тарантино («Однажды в… Голливуде») и Пон Чжун Хо («Паразиты»).
- Больше всего номинаций у фильма «Джокер» – 11.
Церемония вручения «Оскаров» пройдёт в Голливуде 9 февраля.
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