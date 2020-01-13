В Ереване в этом году вместо 100 обещают установить в жилых зданиях 500 новых лифтов

Городские власти Еревана в течение этого года вместо 100 обещают установить в жилых зданиях 500 новых лифтов. В конце 2019 года в Ереване стартовал процесс замены старых лифтов, в 10 административных районах города 20 старых лифтов были заменены на новые, современные.

Замена 20 лифтов была пилотной программой, при ее принятии были учтены степень изношенности лифтов и ряд других критериев. Новые лифты не только соответствуют современным требованиям, но и приспособлены для лиц, имеющих проблемы со зрением, слухом, опорно-двигательным аппаратом.



Жители дома, в котором заменили лифт, признались, что для них это стало подарком на Новый год, они подчеркнули, что важно, чтобы люди понимали, что нужно стараться не портить их.

Жители отметили, что старый лифт не менялся с 1975 года и работал очень плохо, постоянно возникали технические проблемы.

По словам мэра Еревана Айка Марутяна, бюджетные поступления и сэкономленные средства позволили мэрии начать эту масштабную программу. Стоимость программы превышает 7 млрд драмов.

«Это начало, мы делаем этот большой шаг, начинаем с 500 лифтов, идем вперед, посмотрим, по остальным уже совместно с правительством решим, что делать», - сказал мэр.

При прежних властях, когда мэром был Тарон Маркарян, если затрагивалась эта проблема, звучал следующий ответ: лифты – это собственность не городских властей, а жителей», поэтому именно они должны думать об их бесперебойной работе. А финансовое содействие мэрии и районной администрации – это лишь проявление доброй воли. Новые власти, не опровергая это обстоятельство, тем не менее, подчеркивают, что жителям в первую очередь нужно помочь, а уже потом дать понять важность их участия.

«Сейчас разработана такая финансовая модель, где городская власть – мэрия, община на общинные средства заменяет лифты, а уже во время следующего цикла замены, через 18-20 лет, город, в частности, кондоминиумы будут иметь средства, и уже этот процесс замены лифтов будет проходить самопроизвольно, то есть, эта проблема будет раз и навсегда решена», - сказал пресс-секретарь мэра Акоп Карапетян.

«Это хороший показатель», - дал оценку руководитель оппозиционной фракции «Луйс» Совета старейшин Еревана Давид Хажакян, у которого есть опыт работы с прежними и нынешними властями.

На вопрос, почему на протяжении многих лет невозможно было решить этот вопрос за счет экономии, оппозиционный деятель ответил, что об этом можно будет говорить более подробно во время обсуждений исполнения бюджета 2019 года. «Тогда мы поймем, откуда образовались эти средства, но очевидно, что выполнение работы само по себе является хорошим показателем», - заметил он.

Хажакян также отметил важность надлежащего управления лифтами, подчеркнув, что параллельно нужно осуществить программу реформирования кондоминиумов.

Сразу за завершением конкурсного процесса закупок последует процесс замены лифтов. Пока нет четкого списка зданий, лифты в которых будут заменены. В мэрии сообщили, что приоритет будет дан лифтам, находящимся в самом плохом и опасном состоянии.

По словам начальника лаборатории «Национального центра технической безопасности» МЧС Мартина Асланяна, в Ереване из более 4000 лифтов 3537 прошли экспертизу, из которых 42 получили отрицательное заключение. Большая часть – это лифты в административных районах Давидашен и Малатия-Себастия.

На вопрос, есть ли у них список лифтов, подлежащих замене в первую очередь, который они представят мэрии, он ответил: «Такой список есть, мы всегда сотрудничаем с мэрией, у нас просят списки, мы предоставляем. Эту программу по замене 500 лифтов в Ереване можно только приветствовать, потому что срок эксплуатации всех лифтов уже истек».

Лифты, оставшиеся в наследство с советских времен, по словам специалистов, уже не пригодны для эксплуатации. На протяжении многих лет люди вынуждены пользоваться ими, подвергая опасности свои жизни. Сейчас они со страхом входят в старые лифты, но уже есть надежда, что ждать осталось недолго.