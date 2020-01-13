В прошлом году было собрано на 16% больше налогов, чем в 2018 году

В 2019 году в Армении было выплачено более 1,5 трлн драмов налогов. Из них около 43 млрд драмов Комитет государственных доходов (КГД) возвратил в качестве дебетовых, «старых долгов». Таким образом, установленный законом плановый показатель был перевыполнен на 62,4 млрд драмов, по сравнению с 2018 годом, рост собранных налогов составил более 16%.

Несмотря на то обстоятельство, что налогоплательщики выплатили больше планового показателя, установленного законом в предыдущем году, председатель КГД Давид Ананян отметил, что, в отличие от недавнего прошлого, они сейчас планов не устанавливают. «Мы считаем, что Комитет государственных доходов не должен придерживаться стиля работы по установке планов, потому что наша цель состоит не в том, чтобы выполнять плановые показатели, а в том, чтобы сравнивать реальную жизнь с плановыми показателями. Другими словами, мы просто помогаем налогоплательщикам заполнять свои доходы в налоговых декларациях в полном объеме, и теперь, основываясь на реальных показателях доходов, задекларированных в полном объеме, правительство пересматривает определенные плановые показатели», - пояснил он.

В прошлом году было возвращено более 170,4 млрд драмов подоходного налога по сравнению с 94,8 млрд драмов в 2018 году. По словам Давида Ананяна, возврат средств способствовал нейтрализации временного доходного эффекта, обусловленного таможенным оформлением 189 тысяч импортированных автомобилей.

Автоимпортеры, по словам Ананяна, в 2019 году выплатили в госбюджет более 95 млрд драмов. «Обеспокоенность наших оппонентов по поводу того, что поступления по линии автомобилей были временными доходами, уместна, но мы нейтрализовали неблагоприятные последствия воздействия этих временных доходов», - заверил глава КГД.

По словам главы КГД, средства, которые будут собраны в 2020 году, по их представлениям, составят намного больше, чем запланировано госбюджетом.