В Ереване почтили память жертв армянских погромов в Баку 1990 года

Сегодня, 13 января, премьер-министр Армении Никол Пашинян, Верховный патриарх и Католикос всех армян, Его Святейшеством Гарегин Второй, спикер парламента Арарат Мирзоян, ряд депутатов парламента, другие официальные лица воздали дань уважения памяти жертв армянских погромов в Баку 1990 года.

Как передает пресс-служба главы армянского правительства, по случаю 30-й годовщины погромов официальные лица посетили мемориал «Цицернакберд» в Ереване, чтобы «воздать дань уважения памяти жертв этого преступления».

Премьер-министр возложил венок и цветы к памятнику жертвам погромов.