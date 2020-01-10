Обзор прессы за 10 января

Lragir.am пишет: «В числе иранских амбиций – Нахичеван. Автономия находится в центре внимания Ирана с момента распада СССР. Сейчас Турция установила в Нахичване значимые экономические и военные позиции. Но ключевым является, пожалуй, то, что статус Нахичевана определяется заключенным между Россией и Турцией в 1921 году договором, который был нацелен на нивелирование армянской субъектности в регионе. Близится 100-летие договора. Он не имеет международно-правовой силы, но Москва и Анкара действуют в соответствии с его буквой и духом. Но ситуация становится все сложнее. Победа в Карабахской войне позволила Армении изменить региональную логику и военно-политическую архитектуру, схему безопасности. Во время Апрельской войны 2016 года Армения предотвратила попытку реверса, а революцией в апреле 2018 года попыталась предотвратить уже вторую попытку, установив целый ряд планок перед Россией и напомнив о союзнических обязательствах… Москва и Анкара либо должны пролонгировать договор 1921 года, а это станет враждебным актом в отношении Армении и началом отступления России с Кавказа, либо в контексте американо-иранской игры начнется большой торг по вопросу Нахичевана, и Армения должна быть готова к нему».

Газета «Жаманак» пишет: «Решение правительства об увеличении единовременных выплат за первого и второго ребенка с 1 июля 2020 года удостоилось большого общественного внимания. Вне всякого сомнения, что принятое решение можно только приветствовать, поскольку оно может иметь существенное значение в вопросе стимулирования изменений в демографической картине Армении. Однако базовые масштабы настолько невелики, что в вопросе изменения демографической картины первой целью должно стать обеспечение репатриации, за счет чего будет сформирована та база, в условиях которой также возрастет эффективность естественного прироста населения».

Газета «Айкакан жаманак» пишет: «Как поступят нормальные люди, если, скажем, на улице средь бела дня у них на глазах несколько хулиганов украдут у бабушки-пенсионерки кошелек или если несколько амбалов отнимут у девятилетнего ребенка деньги на обед в школьном буфете? Естественно, нормальные люди вмешаются и не допустят этого. Но ведь те, кто не выдают покупателям в магазинах чеки контрольно-кассовых аппаратов, делают то же самое – они занимаются укрывательством налогов, которые должны были стать пенсиями, пособиями для детей и так далее. Почему же пресечение подобного рода преступления называют стукачеством?»