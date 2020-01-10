По мнению специалиста, источником толчков в Dalma Garden Mall является система вентиляции

Специалисты Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают изучать территорию торгового центра Dalma Garden Mall в Ереване с целью выяснения причины произошедших вчера вечером локальных толчков.

Пока у специалистов есть несколько версий: наиболее вероятной из них, по словам исполняющего обязанности директора Региональной службы сейсмической защиты Соса Маркаряна, является выход из строя системы вентиляции торгового центра. «Она уже изношена, может вызывать вибрацию, это обычная вибрация... Это наша основная версия. Потому что здание построено недавно, у него нет никаких проблем, построено в соответствии с нормами», - сказал он.

А вчера специалисты МЧС среди вероятных версий толчков также указывали внешнее влияние, отмечая, что, возможно, локальные толчки стали следствием работы какой-то инженерной техники снаружи или строительных работ вблизи данной территории.

Сос Маркарян сегодня счел эту версию маловероятной: «Если это происходит на прилегающей территории, особенно если чуть дальше, это должно ощущаться в разных частях здания. А это ощущалось в одном месте и с очень слабой амплитудой... Если это происходит на прилегающей территории, это нетрудно проверить, но мы уверены, что ничего подобного нет».

Сигнал о толчках в торговом центре поступил в службу «911» вчера вечером, в 18:40, на место немедленно прибыли сотрудники МЧС. Спасатели из соображений безопасности провели эвакуацию граждан.

Сегодня из тех же соображений торговый центр не работал, автостоянка была пуста, а спешащие туда за покупками граждане, которые не знали о произошедшем, вынуждены были возвращаться.