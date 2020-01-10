Причины толчков в Dalma Garden Mall все еще выясняются, торговый центр сегодня не работает

В четверг вечером в СМИ распространились сообщения о том, что в торговом центре Dalma Garden Mall в Ереване ощущались толчки. Сигнал об этом поступил в Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в 18:40, на место немедленно прибыли сотрудники МЧС. До прибытия спасателей из торгового центра были эвакуированы все граждане.
«Я работница торгового центра. Менеджер сказал нам выйти, потому что произошло землетрясение, больше я ничего не знаю», - в беседе с Радио Азатутюн отметила одна женщина. «Сказали, что была вибрация, я была внутри, ничего не слышала. Сказали, что это землетрясение, выходите, освободите помещение, больше я ничего не знаю», - добавила она.
После известия о толчках министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян сообщил Радио Азатутюн, что толчки в торговом центре никак не связаны с землетрясением. «Наши сейсмические станции ничего не зарегистрировали, информации о землетрясении нет. Там людям сказали, что, такое якобы было», - отметил он.
В районе торгового центра несли службу полиция и скорая помощь. Время от времени полиция призывала граждан не подходить близко к торговому центру по соображениям безопасности. Сотрудники МЧС на протяжении нескольких часов в торговом центре проводили обследование, чтобы выяснить, что могло вызвать толчки. По словам представителей МЧС, пока есть только версии.
Глава департамента МЧС по защите населения Тигран Гидачян поздно вечером заявил журналистам: «Одно из предположений заключается в том, что это было в результате работы какой-то инженерной техники снаружи или какой-то серьезной строительной работы, но пока еще рано о чем-либо говорить с уверенностью. Вибрация продолжалась минут 20-30, а потом резко прекратилась, в настоящий момент нет никакого движения, никакой вибрации в здании нет».
В МЧС пока не говорят, когда станут ясны причины локальных толчков. Известно только, что толчки ощущали в одном из магазинов на втором этаже.
Как сообщают из Dalma Garden Mall, несмотря на то, что сейчас нет причин для беспокойства, по соображениям безопасности торговый центр сегодня закрыт для посетителей.
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