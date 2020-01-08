По числу просящих убежища в Армении на первом месте иранцы

По числу просящих убежища в Армении иранцы находятся на первом месте. По данным Миграционной службы, за девять месяцев прошлого года наша страна получила прошение о предоставлении убежища от 167 человек, 67 из них - иранцы.

«В число ведущих стран по этому показателю входят Иран, Сирия, Куба и Ирак», - в беседе с Радио Азатутюн сказала ответственная по связям с общественностью Миграционной службы Нелли Давтян.

В 2018 году – 57, а в 2017 году - только 13 человек обратились за убежищем из Ирана. Нелли Давтян считает эту статистику логичной.

«Человек нуждается в спасении от преследования, это является основанием для статуса беженца, он обращается к ближайшей возможной стране, которая осуществляет эту процедуру и может дать ему защиту. Я хотела бы подчеркнуть, что эта функция осуществляется в области прав человека и выходит за рамки всех политических вопросов», - сказала она.

Из 67 иранцев, обратившихся за предоставлением убежища, 20 получили статус беженца. Изучается история заявителя, ситуация в стране происхождения, и если у человека есть веские опасения касательно преследования, ему предоставляется статус беженца.

Существуют пять оснований: религиозные, национальные, расовые, политические взгляды или принадлежность к определенной социальной группе. Лица, ищущие убежища, получают место в специальном приюте Миграционной службы, который, в отличие от других стран, не находится за пределами города и не является сверхзакрытым учреждением, огороженным колючей проволокой, хотя там есть некоторые ограничения.

По словам Давтяна, 40-50 мест специального приюта не всегда бывает достаточно. «Число просителей убежища постоянно увеличивается, и мы начали строительство нового специального приюта в Абовяне на 100 человек. Мы надеемся, что к концу этого года у нас будут уже ощутимые результаты», - сказала она.

А до тех пор жилищные проблемы лиц, ищущих убежища, решаются за счет госбюджета: семья получает определенную сумму на аренду жилья. Кстати, до получения статуса эти люди имеют право на работу. Затем, если их прошение удовлетворяется, существуют интеграционные программы, начиная от изучения языка и заканчивая курсами гражданской ориентации. «Общая информация о стране, где они находятся. Они могут даже не иметь представления о том, на что может хватить 100 или 1000 драмов. Мы приглашаем омбудсмена на личную встречу с ними. То есть, мы даем те первичные знания, которые нужно знать об этой стране, чтобы они определились, как жить, устраиваться, где они находятся, какой здесь общий порядок», - пояснила она.

Бабак Аштари из Ирана, который обратился и получил убежище в Армении, больше не нуждается во всем этом. Он живет и работает в Ереване.

На вопрос, почему Иран является одной из ведущих стран, из которых люди обращаются за получением убежища, он ответил: «Возможно, есть проблемы со свободой... не знаю, хотят пить алкоголь. Я не могу сказать, почему приезжают сюда. Я знаю, почему я приехал».

Бабак Аштари не уточняет, что заставило его покинуть Иран, но в целом это желание свободы. «В Армении свободно. К сожалению, нашим людям немного трудно. Они думают, что могут жить здесь более спокойно. Не знаю, сколько их приезжают сюда, не знаю, зачем приезжают. Но, слава Богу, здесь есть свобода», - сказал он.

В эти дни Аштари напряженно следит за событиями вокруг Ирана, но там у него больше нет родственников, а друзья находятся здесь.

Его планы связаны только с Арменией, вот почему он ищет эффективные курсы для усовершенствования армянского языка.