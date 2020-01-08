Комитет гражданской авиации: Пока нет оснований для прекращения полетов в воздушном пространстве Ирана

Комитет гражданской авиации Армении находится в постоянной связи с Европейским агентством по безопасности полетов (EASA), Европейской организацией по безопасности воздушной навигации (EUROCONTROL), а также с авиационными властями России и Украины, говорится в заявлении комитета.

В ведомстве сообщают, что пока нет оснований для прекращения полетов в воздушном пространстве Ирана. В то же время отмечается, что Комитет гражданской авиации продолжает следить за дальнейшими развитиями и будет осведомлять общественность о своих решениях.

Собщается, что очередной рейс Ереван-Тегеран авиакомпании "Armenia Airways" запланирован на 10 января, а очередной рейс компании "UR" по маршруту Эрбиль-Ереван-Эрбиль - на 12 января. В случае изменений Комитет гражданской авиации обещает сообщить заранее.

Самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение сегодня рано утром после взлета из международного аэропорта «Имам Хомейни» в Тегеране. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, по всей вероятности, все они погибли. В качестве причины аварии указывается техническая неисправность.

По предварительным данным, среди жертв крушения украинского авиалайнера граждан Армении нет, сообщил МИД Армении.