Жители Маралика перекрыли автодорогу Гюмри-Ереван, требуя не закрывать роддом

Жители Маралика и близлежащих сел, а также сотрудники родильного дома в Маралике сегодня с утра перекрыли мараликский участок дороги Гюмри-Ереван. Они требуют отменить решение о закрытии роддома в Маралике.

Министерство здравоохранения установило критерии, согласно которым в случае необеспечения как минимум 150 родов в год финансирование роддома прекращается. В 2019 году в роддоме Маралика этот показатель составил 102.

«Откуда у нас могут быть 150 родов, если население села невелико? Наш роддом обслуживают 17 сел. Разве людей не жалко? Пожалуйста, господин Пашинян, откликнитесь, пусть [роддом] работает, людей жалко, Гюмри очень далеко от сел», - сказал один из собравшихся.

К участникам акции вышли представители Минздрава. Они представили те трудности, которые могут возникнуть в будущем, если роддом продолжит работу.

Существует также проблема медперсонала, укомплектования специалистами, а также медицинских норм.

«Это все, что у нас есть, пусть приведут специалиста, и он будет здесь работать, и сюда придут рожать», - отметил один из протестующих.

С жителями Маралика встретился также губернатор Ширакской области, отметив, что пока, так сказать, письменного приказа о закрытии роддома Маралика у него на руках нет.