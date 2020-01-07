Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

В Карабахе двое военнослужащих на личном транспорте попали в ДТП

Смотрите комментарии

Двое военнослужащих попали в ДТП в Карабахе. Об этом Радио Азатутюн сообщил официальный представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, военнослужащие попали в аварию на автомобиле, принадлежащем отцу одного из них. Отец приехал в часть, чтобы навестить сына, и военнослужащие вышли из воинской части с соответствующим разрешением для свидания с семьями.

«Вчера состояние обоих было тяжелым, на сегодняшний день состояние одного из военнослужащих стабильное, а у другого только начала наблюдаться положительная динамика», - рассказал Арцрун Ованнисян, добавив, что один из солдат находится в Ереване, а другой – в Степанакерте.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG