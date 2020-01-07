В Карабахе двое военнослужащих на личном транспорте попали в ДТП

Двое военнослужащих попали в ДТП в Карабахе. Об этом Радио Азатутюн сообщил официальный представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, военнослужащие попали в аварию на автомобиле, принадлежащем отцу одного из них. Отец приехал в часть, чтобы навестить сына, и военнослужащие вышли из воинской части с соответствующим разрешением для свидания с семьями.

«Вчера состояние обоих было тяжелым, на сегодняшний день состояние одного из военнослужащих стабильное, а у другого только начала наблюдаться положительная динамика», - рассказал Арцрун Ованнисян, добавив, что один из солдат находится в Ереване, а другой – в Степанакерте.