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Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Армении и Ирана

Главы МИД Армении и Ирана

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5 января по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Армении и Ирана, Зограбом Мнацаканяном и Джавадом Зарифом.

Как сообщает официальный сайт МИД Армении, министры иностранных дел обсудили ситуацию, сложившуюся на Ближнем Востоке, вследствие недавних инцидентов в Багдаде, которые также привели к человеческим жертвам.

Министр иностранных дел Мнацаканян от имени правительства Армении выразил соболезнования правительству и народу Ирана в связи со смертью высокопоставленного иранского чиновника. Министр иностранных дел Армении подчеркнул важность предотвращения дальнейшей напряженности и разрядки ситуации мирными средствами.

Глава МИД Армении подчеркнул готовность Армении продолжать тесное сотрудничество со всеми своими партнерами в направлении региональной стабильности и безопасности, говорится в сообщении.

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