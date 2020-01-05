5 января по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Армении и Ирана, Зограбом Мнацаканяном и Джавадом Зарифом.
Как сообщает официальный сайт МИД Армении, министры иностранных дел обсудили ситуацию, сложившуюся на Ближнем Востоке, вследствие недавних инцидентов в Багдаде, которые также привели к человеческим жертвам.
Министр иностранных дел Мнацаканян от имени правительства Армении выразил соболезнования правительству и народу Ирана в связи со смертью высокопоставленного иранского чиновника. Министр иностранных дел Армении подчеркнул важность предотвращения дальнейшей напряженности и разрядки ситуации мирными средствами.
Глава МИД Армении подчеркнул готовность Армении продолжать тесное сотрудничество со всеми своими партнерами в направлении региональной стабильности и безопасности, говорится в сообщении.
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