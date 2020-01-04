Руководство Вооруженных сил Армении обсудило ситуацию в ближневосточном регионе

Руководящий состав Вооруженных сил Армении обсудил ситуацию на Ближнем Востоке в последние дни в ходе совещания в Министерстве обороны.

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил на своей странице в Facebook, что по этому поводу были даны особые поручения.

Накануне Министерство иностранных дел Армении также провело совещание в связи с последними развитиями в ближневосточном регионе. Позже 3 января МИД Армении распространил заявление, выразив глубокую обеспокоенность в связи с недавними событиями в Багдаде, которые также привели к человеческим жертвам.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве Армении, недавние инциденты «могут еще больше поставить под угрозу мир в регионе и дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и за его пределами.

«Армения выступает за разрядку ситуации исключительно мирными средствами. Армения будет продолжать тесно сотрудничать со всеми своими партнерами в интересах региональной стабильности и безопасности», - отмечалось в заявлении.

В ночь на 3 января по приказу президента США американские ВВС в Багдаде убили одного из самых влиятельных и авторитетных военных Ирана – генерала Касема Сулеймани.

На протяжении более 20 лет Сулеймани руководил военным подразделением специального назначения Корпуса стражей Исламской революции «Аль-Кудс», которое тайно действует за пределами Ирана и непосредственно подчиняется верховному лидеру Ирана аятолле Хаменеи.

Хаменеи заявил, что жесткий ответный удар не заставит себя долго ждать.