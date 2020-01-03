МИД Армении обеспокоен событиями в Багдаде

Министерство иностранных дел Армении глубоко обеспокоено недавними событиями в Багдаде, которые также привели к человеческим жертвам. Об этом говорится в сообщении МИД.

«Они могут еще больше поставить под угрозу мир в регионе и дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и за его пределами. Армения выступает за разрядку ситуации исключительно мирными средствами.

Армения будет продолжать тесно сотрудничать со всеми своими партнерами в интересах региональной стабильности и безопасности», - говорится в заявлении.

Прошлой ночью по приказу президента США американские ВВС в Багдаде убили одного из самых влиятельных и авторитетных военных Ирана – генерала Касема Сулеймани.

Религиозный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что жесткий ответный удар не заставит себя долго ждать.

На протяжении более 20 лет Сулеймани руководил военным подразделением специального назначения Корпуса стражей Исламской революции «Аль-Кудс», которое тайно действует за пределами Ирана и непосредственно подчиняется верховному лидеру Ирана аятолле Хаменеи.

В связи с данными событиями министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян созвал совещание с участием послов.