МИД Армении внимательно следит за событиями в дипломатическом квартале Багдада

Министерство иностранных дел Армении внимательно следит за событиями в дипломатическом квартале Багдада и находится в постоянном контакте с посольством Армении. Об этом Радио Азатутюн сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с напряженностью в связи с нападением на посольство США в Ираке.

«Неприкосновенность дипломатических представительств должна быть гарантирована при любых обстоятельствах, а насильственные действия против них предосудительны. Надо отметим, что обстановка в дипломатическом квартале Багдада имеет тенденцию к разряжению, и в этом отношении важны четкая позиция и шаги иракских властей, которые однозначно отвергли проявления насилия. Посольство Армении в Ираке продолжает работать в обычном режиме», - отметила Анна Нагдалян.

31 декабря сторонники одной из проиранских группировок напали на посольство США в Багдаде. Столкновения продолжились и на следующий день. Президент США обвинил в этом Иран, утверждая, что он дорого заплатит за произошедшее.