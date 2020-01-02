С 1 января увеличились таможенные пошлины на ряд товаров, импортируемых из третьих стран

Наряду с повышением ставок ввозных пошлин на автомобили из третьих стран, которые обсуждались в Армении в течение всего 2019 года, с 1 января также увеличились таможенные пошлины на более чем 700 наименований товаров, ввозимых из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Пошлина на импортируемое в основном из США и Бразилии мясо птицы увеличилась на 3 процентных пункта, достигнув 25%, на замороженное мясо крупного рогатого скота – на 2,5 процентных пункта, таможенная пошлина на другой продукт, включенный в потребительскую корзину, - рис, увеличилась на 3 процентных пункта. Пошлина на подсолнечное масло, ввозимое в таре не менее 10 литров, отныне составляет 15%, а молочные продукты, в том числе сухое молоко, из стран, не входящих в ЕАЭС, будут облагаться таможенной пошлиной в размере не 13, а 15 процентов. Также на 2 процентных пункта больше таможенники будут взимать за импортируемое в основном из Новой Зеландии и стран ЕС сливочное масло.

Таможенные пошлины на лекарства также выросли. По данным Министерства экономики, влияние изменения ставок на инфляцию составит полпроцента.

При вступлении в ЕАЭС Армении был предоставлен переходный период (более 5 лет) для повышения таможенных пошлин, чтобы максимально смягчить их негативное влияние на экономику.

В созданных в 2015 году Евразийский экономический союз входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения.