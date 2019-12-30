Премьер-министр в Тавуше призвал граждан требовать чеки ККА

В преддверии Нового года премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян посетил Тавушскую область. В военной форме они побывали в ряде сел, дарили жителям области подарки, делали селфи с детьми, а также знакомились с проблемами граждан.

«Чего ты ждешь от Дедушки Мороза?» - поинтересовался у одного из детей премьер-министр. «Я написал: принести, что хочешь», - ответил ребенок.

Жители отметили, что важно, чтобы была справедливость, а в остальном у них есть терпение, а также добавили, что все, что он обещает, выполняет.

В области много серьезнейших социальных проблем, и многие просили у премьер-министра в новом году именно улучшения жизни. «Ваши пенсии вы сами должны повысить»,- ответил Пашинян одному сельчанину, который посетовал на то, что повышающаяся с 1 января пенсия, тем не менее, очень маленькая для того, чтобы на нее можно было нормально прожить.

«Вы делаете покупки в магазине, а в конце говорите: чек не нужен. Вот поэтому и маленькая [пенсия]. Вот если будете просить чек ККА, при каждой покупке будете требовать чек, а тому, кто делает некачественную работу, скажете: не делай работу некачественно, не будете голосовать за толстошеих чиновников, тогда так не будет», - сказал премьер.

Одна из женщин посетовала на то, что пенсии следовало повысить больше. «Хотя бы на 10 тысяч повысили, чтобы человек мог что-то понять», - сказала она.

Премьер-министр вновь призвал: «Вот если бы вы брали чеки ККА, пенсия же из этого образуется. Пенсию ведь не я зарабатываю, пенсия - это бюджет государства».

В рамках визита в Тавуш премьер сегодня вместе с министром обороны Давидом Тонояном посетил также одну из воинских частей, узнав, что там со вчерашнего дня перешли на новую систему организации питания. По словам Пашиняна, со следующего года во всех воинских частях начнет действовать эта новая система.

Поездку в Тавуш Никол Пашинян завершил в Иджеване, ознакомившись с ходом проводимых там дорожно-строительных работ.