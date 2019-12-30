Наша армия сегодня сильнее, чем когда-либо - глава Генштаба ВС РА

2019 год имел существенное значение для Вооруженных сил, год был насыщен маленькими и большими достижениями, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении, генерал-лейтенант Артак Давтян в своем новогоднем поздравительном послании.

«В течение 2019 года руководство Вооруженных сил осуществило широкомасштабные работы по модернизации Вооруженных сил, повышению уровня безопасности несения боевого дежурства, испытанию вооружения отечественного производства и пополнению военного арсенала. Вооруженные силы пополнились новыми видами вооружения и военной техники, которые соответствуют особенностям выполнения наших задач, удобны для эксплуатации в природно-климатических условиях местности и легче осваиваются личным составом», - согласно сообщению пресс-службы Минобороны РА, говорится в послании.

Глава Генштаба отметил, что одним из важнейших военных событий уходящего года были широкомасштабные стратегические военные учения, которые «были беспрецедентными по испытанию приобретенных новых видов оружия и привлечению резервистов».

Одним из значительных новшеств 2019 года стало изменение порядка снабжения продовольствием в Вооруженных силах, который постепенно охватит все подразделения Вооруженных сил.

«Были проведены работы по укреплению боевых позиций, обеспечению большей безопасности и оснащению новейшей техникой. Улучшены бытовые условия военнослужащих, несущих боевое дежурство. И в результате всего этого в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, в Вооруженных силах на 22% сократилось число жертв (смертей), случаи, связанные со службой, – почти на 48%», - подчеркнул генерал-лейтенант.

«Подводя итоги успехов уходящего года, от имени командования Вооруженных сил и от себя лично заверяю, что наша армия сегодня сильнее, чем когда-либо, и готова полноценно выполнять почетную миссию сохранения неприкосновенности границ двух армянских государств», - сказано в послании.

Поздравив и пожелав мира, Артак Давтян подчеркнул: «Да, мы не хотим войны, но осознаем, что мир можно сохранить, лишь будучи готовыми к войне. Каждый день тысячи военнослужащих – наши сыновья, братья и отцы – сохраняют этот мир и блестяще выполняют задачи, поставленные перед ними. Особенно поздравляю родственников погибших военнослужащих, желаю Вам стойкости духа и мужества. Подвиги Ваших сыновей никогда не забудутся».

Начальник Генштаба ВС также выразил благодарность военнослужащим, «в эти праздничные дни с удвоенной бдительностью несущим боевое дежурство на границах двух армянских республик».