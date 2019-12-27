Премьер-министру представлены пополнившие ВС Армении новые истребители

Сегодня в гюмринском аэропорту «Ширак» премьер-министру Армении Николу Пашиняну были представлены пополнившие Вооруженные силы Армении многофункциональные истребители Су-30СМ. Премьер-министр наблюдал за их демонстрационными полетами.

Прямо из аэропорта премьер-министр в прямом эфире заявил, что это можно считать главным достижением года. «Это приобретение имеет поворотное значение для безопасности Республики Армения и нашего народа», - отметил Пашинян.

Ранее в Гюмри премьер-министр побывал в одной из воинских частей Министерства обороны, где ему была представлена большая партия зенитных ракетных комплексов «Оса-АК». Никол Пашинян отметил, что эти комплексы, наряду с другим современным вооружением, делают наши воздушные границы неуязвимыми.

Премьер-министр также побывал на недавно отремонтированных улицах Гюмри, ознакомился с осуществленными здесь ремонтными работами, которые главным образом были благоустроены на средства Европейского банка реконструкции и развития.

Пашинян также принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию 18 социальных квартир в новостройке. Квартиры были построены при софинансировании американских благотворителей армянского происхождения и мэрии Гюмри. В основном они предоставляются одиноким пожилым людям, многодетным и социально необеспеченным семьям.