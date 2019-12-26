Премьер пообещал родственникам погибшего военнослужащего объективное расследование

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня встретился с родственниками военнослужащего Артура Аджамяна, погибшего в армии 2 декабря. Премьер подчеркнул, что будет сделано все для того, чтобы расследование было объективным.

До этого с раннего утра родственники погибшего солдата перед зданием правительства требовали встречи с премьер-министром. Они дважды в знак протеста перекрывали проспект Тигран Мец. Они заявили, что хотят получить объяснения о том, вследствие чего погиб 21-летний военнослужащий.

«Мы это делаем, чтобы такие случаи не повторялись», - сказал дедушка погибшего военнослужащего.

«Когда вы говорите, чтобы не повторялись... потому что наши дети продолжают на улице жить воровскими ценностями, иметь искаженное чувство чести и достоинства, не ценить человеческую жизнь. Когда мы на улицах показываем «воровских» в качестве хорошего примера, мы не думаем о том, как это отразится на жизни этих детей?» - сказал премьер.

Пашинян поручил своему помощнику подготовить справку, содержащую информацию, не являющуюся тайной следствия, после ознакомления с которой ее передадут родственникам.

«Я хочу официально попросить прощения за то, что мы не смогли пока решить поднятую проблему, чтобы нам сегодня не пришлось столкнуться с этой ситуацией», - сказал глава правительства.

Согласно сообщению Армии обороны Нагорного Карабаха, 21-летний Артур Аджамян получил смертельное огнестрельное ранение 2 декабря, примерно в 06:50, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Нагорного Карабаха, дислоцированной в северо-восточном направлении, а его сослуживец, 20-летний военнослужащий Давид Меликбекян был ранен. Его состояние в данный момент продолжает оставаться крайне тяжелым, он находится в бессознательном состоянии.

По данному инциденту было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух или более лиц.

За день до гибели Артур Аджамян говорил с родными по телефону и на службу не жаловался.

«Во время вскрытия на теле ребенка в разных местах были обнаружены следы насилия. Откуда эти следы? До сих пор следственные органы нам ничего не сообщают, мы звоним, бывает, что и на звонки не удосуживаются отвечать. Как нам после этого им доверять?», - отмечают родственники.

Мать погибшего солдата говорит, что должна знать причину, по которой убили ее сына. «Мой ребенок 11 месяцев служил, когда звонил, говорил, что все хорошо. За что убили моего ребенка? Я буду лежать здесь и перекрывать дороги до тех пор, пока командир роты, офицеры, сержанты не явятся к родителю», - сказала она.

Родственники утверждают, что обстоятельства убийства пытаются замять. Сегодня они в знак протеста перекрыли улицу, однако полицейские с применением физической силы разблокировали дорогу.

Еще 4 декабря родственники Аджамяна протестовали перед зданием Национального собрания. Председатель парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян в тот день, выслушав требование родственников, возвратился в свой кабинет, а после обсуждения вопроса с представителями Следственного комитета и представителем правопреемника Артура Аджамяна, адвокатом Айарпи Саргсян возвратился к ним и пообещал, что «в этом деле не будет темных страниц».

Родственники сегодня пожаловались, что с тех пор они не получали информации по делу. «Андраник Кочарян меня успокоил, сказал: иди похорони ребенка, я буду рядом с тобой, вместе с тобой буду скорбеть. А сейчас я звоню, а он на мои звонки не отвечает», - сказала мать погибшего.

Андраник Кочарян сегодня вновь коснулся этого случая: «Те обещания, которые я дал родственникам, что расследование будет полностью объективным и я буду рядом с ними, и сегодня по-прежнему в силе», - сказал он.