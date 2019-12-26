Премьер-министр принял родственников погибшего военнослужащего

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня согласился принять родственников военнослужащего Артура Аджамяна, погибшего 2 декабря в Армии обороны Нагорного Карабаха. На встречу с премьером пошли мать, дядя, дедушка погибшего военнослужащего, а также представитель правопреемника, адвокат.

До этого с раннего утра родственники погибшего солдата перед зданием правительства требовали встречи с премьер-министром. Они дважды в знак протеста перекрывали проспект Тигран Мец. Они заявили, что хотят получить объяснения о том, вследствие чего погиб 21-летний военнослужащий.

«До сих пор следственные органы нам не сообщают, мы звоним, бывает, что и на звонки не удосуживаются отвечать», - сказали они.

Мать погибшего солдата говорит, что должна знать причину, по которой убили ее сына. «Я буду лежать здесь и перекрывать дороги до тех пор, пока командир роты, офицеры, сержанты не явятся к родителю», - сказала она.

Согласно сообщению Армии обороны Нагорного Карабаха, Артур Аджамян получил смертельное огнестрельное ранение 2 декабря, примерно в 06:50, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Нагорного Карабаха, дислоцированной в северо-восточном направлении, а его сослуживец, 20-летний военнослужащий Давид Меликбекян был ранен.

Представитель правопреемника Артура Аджамяна, адвокат Айарпи Саргсян сказала, что состояние раненого сослуживца крайне тяжелое, а его родственники не хотят говорить об инциденте.

По данному инциденту было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух или более лиц.

4 декабря родственники Аджамяна протестовали перед зданием Национального собрания.