МВФ положительно оценивает экономические реформы в Армении

Международный валютный фонд (МВФ) положительно оценивает происходящие в Армении экономические реформы. По данным МВФ, экономические показатели Армении сильны благодаря здоровому росту, низкой инфляции, стабильной финансовой системе в условиях роста внешних резервов и более высоких доходов.

МВФ дал эту оценку в рамках первого подведения итогов выполняемости Арменией кредитного соглашения «Стенд-Бай» (Stand-By). Организация подчеркивает важность сохранения импульса реформ для улучшения собираемости доходов, в том числе для завершения реформ в сфере налогообложения имущества.

По оценке МВФ, усилия по улучшению управления посредством создания всеобъемлющей системы борьбы с коррупцией укрепят устойчивый и инклюзивный рост.

Исполняющий обязанности президента МВФ Мицухиро Фурусава выступил с заявлением:

«Экономические показатели Армении сильны здоровым ростом, низкой инфляцией, стабильной финансовой системой и улучшаемыми внешними и налоговыми буферами. Государственный долг продолжает придерживаться вектора сокращения, и ожидается, что Армения достигнет цели среднесрочного долга на несколько лет раньше, чем ожидалось. Это способствующее обстоятельство дает возможность ускорить направленные на реформы усилия в поддержку максимально сбалансированного и инклюзивного роста, сокращения бедности и снижения безработицы», - говорится в заявлении.

Баграт Асатрян, возглавлявший Центральный банк в 1994-1998 годах, не помнит в прошлом столь позитивной оценки со стороны Международного валютного фонда. «При том, что это не только заявление, но и закреплено определенными обещаний. Посмотрите, в рамках кредитной программы стабилизации нам было дано обещание, что при необходимости этот новый кредитный хвост стабилизационного кредита – это не предоставление суммы, а это предоставление Республике Армения возможности. Это означает одно, что Международный валютный фонд одобряет проводимые в Армении процессы реформ», - сказал он.

Бывший председатель ЦБ отметил, что эта оценка соответствует экономическим показателям Армении за 2019 год. По его словам, МВФ прогнозировал рост экономики Армении на уровне 4,6%, а сегодня уже видно, что этот показатель будет выше 7%. «Я считаю, что [сыграло роль] именно это обстоятельство, а также все другие факты, которые, кстати, подчеркнуты в заявлении: процесс налоговой реформы, повышение уровня собираемости налогов, структурная реформа, в числе которых особо указывается одна из наших самых болезненных проблем - борьба с коррупцией. Они констатируют, что она проходит успешно, конечно, они также ставят задачу, чтобы и в дальнейшем наши власти также были внимательными к этим вопросам», - подчеркнул он.

Хотя темпы роста высоки, однако экономист считает его недостаточным для решения стоящих перед Арменией проблем. Он отметил, что нужно зафиксировать двузначный показатель экономического роста.

Этой новости коснулся также премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он отметил, что МВФ в очередной раз высоко оценил проводимую правительством Армении экономическую политику.

«Серьезные инвесторы, кстати, руководствуются в первую очередь именно подобными оценками. Поэтому такие заявления важны для повышения инвестиционной привлекательности Армении», - написал премьер-министр на своей странице в Facebook.