Секретарь Совбеза: В 2020 году ЕС может предоставить Армении содействие в размере 150 млн евро

В следующем году Европейский союз может предоставить Армении беспрецедентное содействие в размере 150 млн евро. Об этом сегодня в интервью Радио Азатутюн заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, добавив, что с этой целью в настоящее время ведутся переговоры.

«Евросоюз в следующем году предоставит уже 150 млн евро помощи. Это беспрецедентный шаг, и в этом отношении мы придаем большую важность и нынешней динамике наших отношений, и ожидающимся в следующем году развитиям. Наши международные партнеры очень позитивно реагируют на происходящий в Армении процесс развития демократии, и это также говорит об уровне отношений», - сказал Григорян.

На вопрос Радио Азатутюн, значит ли это, что в следующем году Евросоюз в течение года предоставит Армении 150 млн евро помощи, секретарь Совбеза ответил: «Ведутся переговоры. Я убежден, что мы достигнем этого».

Секретарь Совета безопасности сделал еще одно примечательное заявление: в 2019 году Армения приобрела беспрецедентный объем вооружений и были заключены новые соглашения о приобретении крупных объемов вооружений. Подробностей Григорян не сообщил.

«Мы также поставили перед собой задачу закрыть страницу этой общей философии в нашей истории, когда мы воевали оружием 1980-х годов. Конечно, мы еще не достигли того, чтобы полностью закрыть эту страницу, но я убежден, что в ближайшие годы мы полностью закроем ее, важно, что мы движемся в этом направлении», - сказал он.

Полную версию интервью можно посмотреть здесь: