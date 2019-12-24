Исполнительный орган РПА обсудил вопросы внутренней и внешней политики в стране в 2019 году

Исполнительный орган бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА) провел очередное заседание под председательством председателя РПА Сержа Саргсяна. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-председатель партии Армен Ашотян.

Ашотян написал, что на заседании были подведены итоги внутриполитического, социально-экономического и внешнеполитического развития страны в 2019 году.

Как отметил он, обсуждены были региональные вопросы и вопросы безопасности, последние развития и новые вызовы, связанные с урегулированием карабахского конфликта.

«Исполнительному органу был также представлен ряд внутрипартийных вопросов. Республиканская партия вступает в 2020 год как одна из ведущих политических сил Армении, базирующихся на национальных ценностях и государственных интересах», - написал Армен Ашотян.