ВС Армении пополнились системами ПВО TOР-M2KM – Пашинян

Вооруженные силы Республики Армения пополнились сверхсовременными системами противовоздушной обороны TOР-M2KM российского производства.

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Системы 2019 года производства. Это одно из самых важных наших достижений в этом году. О количестве ничего сказать не могу. Это военная тайна», - написал Пашинян.