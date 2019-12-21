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Армения

ВС Армении пополнились системами ПВО TOР-M2KM – Пашинян

Система TOР (архив)

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Вооруженные силы Республики Армения пополнились сверхсовременными системами противовоздушной обороны TOР-M2KM российского производства.

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Системы 2019 года производства. Это одно из самых важных наших достижений в этом году. О количестве ничего сказать не могу. Это военная тайна», - написал Пашинян.

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