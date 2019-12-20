Награждена единственная жительница села Харьков на армяно-турецкой границе

Губернатор Ширакской области Тигран Петросян сегодня счел новогодним подарком со стороны правительства план по открытию заставы у села Харьков на армяно-турецкой границе. Село, которое ближе всего расположено к древнему городу Ани, уже в следующем году можно будет посещать без пропуска и увидеть как единственную жительницу села – бабушку Ваандухт, так и с более близкого расстояния историческую столицу Армении.

Губернатор отметил, что у правительства есть довольно серьезные планы относительно сельских общин у армяно-турецкой границы. «Уже есть довольно интересные инвестиционные идеи в связи с территориями, для которых вскоре также будет сформирована открытая среда, то есть, когда режим полностью прояснится, поскольку это пограничная зона, есть законодательные вопросы, когда эта часть будет прояснена, тогда также будут представлены подходы по ведению там деятельности. И я уверен, что для развития нашей области это решение стало действительно самым большим новогодним подарком от нашего правительства. Теперь наш бизнес, а также наша община и население должны очень гибко попытаться использовать это преимущество», - сказал он.

Единственная жительница села Харьков, 83-летняя Ваандухт Мелконян, сегодня впервые удостоилась внимания со стороны государства. Она получила от премьер-министра почетную грамоту и 500 тыс. драмов. Бабушка Ваандухт была первой героиней цикла программ «Жизнь на границе с Турцией» Радио Азатутюн, которая рассказывает, почему не покинула село, сдержав данное свекрови обещание.

«Моя первая столица Ани. Ани держит меня, я не хочу [уезжать]. Мои предки также завещали не покидать село, остаться, возможно, люди придут сюда, будем жить», - сказала она.

Губернатор Ширакской области Тигран Петросян сегодня на своей итоговой пресс-конференции также рассказал о том, какую сумму в этом году правительство предоставило области и какие работы были осуществлены.

«Мы считаем, что у нас есть довольно серьезные развития в сфере градостроительства, по сравнению с 2018 годом мы имеем общий рост на уровне 32%», - сказал он.

По словам губернатора, уже в следующем году по утвержденным программам и в сфере строительства, и в сфере дорожного строительства будут проводиться масштабные работы. «В этом году в сфере дорожного строительства были выполнены работы на сумму около 12,8 млрд драмов по различным программам: государственным, кредитным, субвенционным. В следующем году мы ожидаем работы уже на фиксированную, утвержденную сумму в 20 млрд драмов. Эти показатели, на мой взгляд, очень важны», - сказал он.

Есть и инвестиционный поток. Значительным вкладом в сбалансированное развитие областей он счел перевод автотаможни в Гюмри, а также проведение в городе ряда общегосударственных мероприятий, что обеспечило большой туристический поток. Однако на фоне всего этого Ширак по уровню бедности (42%) в течение многих лет остается на первом месте. По словам губернатора, сейчас разрабатывается политика, призванная сделать так, чтобы люди не зависели от пособий.