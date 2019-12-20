Пашинян счел председательство Армении в ЕАЭС эффективным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня заявил, что срок полномочий бывшего премьер-министра Армении Тиграна Саргсяна на посту председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии истекает 1 февраля следующего года. Эту должность займет бывший премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович.

В северной столице России сегодня состоялся очередной саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Председательство Армении в организации завершилось и перешло к Беларуси. Сегодня президент Беларуси пригласил своих коллег в Минск в мае будущего года.

Пашинян сегодня в Санкт-Петербурге подвел итоги председательства Армении, сочтя его эффективным. «Очевидно, что председательство Армении было весьма продуктивным в плане расширения внешних экономических связей Союза. Как известно, вступили в силу Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем и Соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном. Были подписаны соглашения о свободной торговле с Сингапуром и с Сербией, а также соглашение об обмене таможенной информацией с Китаем. Сегодня Армения выступает с инициативой, предложив каждой из наших стран осуществлять кураторство одного из крупных интеграционных проектов. Мы выразили готовность координировать реализацию программы формирования ювелирного бренда Евразийского союза», - на последовавшей за саммитом пресс-конференции заявил премьер-министр Армении.

В северной столице России сегодня также прошел неформальный саммит СНГ. В ходе саммита Путин представил архивные документы, касающиеся Второй мировой войны, которые, по мнению Москвы, оправдывают заключенный в 1939 году пакт Молотова-Риббентропа.

В Санкт-Петербурге также находится президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он принял участие в очередной встрече СНГ. В повестке дня Алиева также двусторонняя встреча с президентом России, третья по счету в этом году.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян вчера сказал Радио Азатутюн, что встреча Пашинян-Алиев в Санкт-Петербурге не запланирована, но состоится официальный ужин с участием премьер-министра Армении и президента Азербайджана.

А в центре внимания российских СМИ сегодня была встреча Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Они продолжили состоявшиеся недавно в Сочи переговоры о реализации российско-белорусского союзного договора.

Отметим, что в Минске проходят протесты против российско-белорусской интеграции, а Путин вчера заявил, что русские и белорусы - это один народ.

За весомый вклад в дело развития и укрепления Евразийского экономического союза сегодня председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саргсян был награжден государственной наградой России - орденом Дружбы.