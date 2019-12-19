Пашинян: СНБ никогда не переходила красных линий, которые могли существовать в общественных отношениях

«Служба национальной безопасности (СНБ) никогда не переходила красных линий, которые могли существовать в общественных отношениях», - сегодня на торжественном заседании, посвященном Дню сотрудника органов национальной безопасности, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«Да, и сегодня, как премьер-министр Республики Армения, я доверяю Службе национальной безопасности Республики Армения, потому что я также понимаю, что СНБ не должна быть службой, которая помещается в рамки деятельности какого-либо правительства. СНБ должна быть службой национальной безопасности в прямом смысле слова, при любом правительстве без исключения», - заявил он.

Пашинян отметил, что за последние 1,5 года Служба национальной безопасности выполнила поставленную перед ней задачу. «Много говорится о критике в адрес СНБ, но я хочу отметить, что значительная часть, большая часть, можно даже сказать, что огромная часть деятельности СНБ невидима для общественности. Безопасность - это одно из явлений, присутствие которого часто не замечается, она обычно не видна. И когда эта безопасность наличествует, то обычно никто не говорит спасибо за эту безопасность, потому что она считается чем-то само собой разумеющимся, само по себе существующим. А когда наличие безопасности хотя бы на чуточку подвергается сомнению, конечно, все достают свои мечи и нападают на те органы, которые должны обеспечивать эту безопасность», - подчеркнул он.

Кстати, на прошлой неделе около десятка правозащитных организаций обратились к премьер-министру Николу Пашиняну, потребовав расследовать деятельность Службы национальной безопасности в разные годы, в частности, раскрыть случаи незаконного сбора и использования личных данных граждан сотрудниками службы, что делалось с целью незаконного влияния на представителей оппозиции и гражданского общества. Обращаясь к правительству, НПО отметили, что необходимо приложить усилия в направлении коренного реформирования СНБ.

Премьер-министр сегодня также отметил, что, «к сожалению, Армения находится еще не в такой обстановке безопасности, чтобы могла совсем не замечать вопросы безопасности». Он добавил, что страна находится в регионе, где ситуация очень сложная и периодически ухудшается, присутствуют долгосрочные вызовы безопасности. В то же время Пашинян подчеркнул: «Сегодня, по последним данным, Республика Армения находится в списке самых безопасных стран мира. Представляете, находящаяся в состоянии конфликта страна с двумя закрытыми границами из четырех внезапно становится одной из самых безопасных стран в мире. Это реалии, которые, к сожалению, часто упускаются из виду. И сегодня я считаю необходимым с этой трибуны обратить наше внимание на этот важный факт».