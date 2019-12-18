Аршакян: Продукция сферы высоких технологий Армении через пять лет достигнет полмиллиарда долларов

Благодаря проводимой правительством стратегии ожидается, что объем продукции (software и hardware – программного и аппаратного обеспечения), выпускаемой сферой высоких технологий Армении, через пять лет достигнет около полумиллиарда долларов, удвоившись по сравнению с 2018 годом. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр высокотехнологичной промышленности Акоп Аршакян.

«В 2018 году высокотехнологичная промышленность, которая занимается информационными и высокими технологиями, то есть, производство программного и аппаратного обеспечения вместо достигло 250 млн долларов, рост по сравнению с 2017 годом составил 33%. Оглядываясь назад, можем сказать, что в период с 2015-го по 2018 год средний рост составил около 28%, то есть, темпы роста довольно серьезные», - сказал он.

По словам министра, в сфере высоких технологий Армении по состоянию на 2018 год было задействовано 15 тысяч сотрудников. Данные о сотрудниках за этот год будут подведены в январе. Данные по росту сферы также будут подведены в следующем месяце. Как сегодня спрогнозировал министр, рост составит около 30%.

«Конечно, мы объявили о создании Национального венчурного фонда, уже во втором квартале фонд будет зарегистрирован, и уже в 2020 году будет возможность инвестировать 5 млн долларов в сферу технологий, по крайней мере, 5 млн долларов, после чего, по нашим оценкам, до 2027 года в Армении произойдет создание фонда с капиталом в 100 млн долларов и его реализация», - сказал он.

Аршакян отметил, что в течение 2019 года правительство оказало государственную поддержку 230 компаниям сферы высоких технологий, эти компании создали около 1200 новых рабочих мест. «Здесь я также хотел бы отметить один примечательный факт. К нам обратилось большое число частных лиц и компаний из диаспоры, около 15-20%, то есть, около 45 компаний были открыты армянами диаспоры. Это означает, что у нас происходит приток талантов, как с точки зрения возможностей, так и с точки зрения таланта это является хорошей новостью для нас. Страны, из которых наши соотечественники подали заявки на эту программу: Франция, США, Россия, Австралия, Грузия, Швейцария, Иран, Германия, Великобритания, Нидерланды. У нас в Армении также открыты новые офисы международных компаний, наиболее примечательным примером из которых является компания «Зайлинкс», которая является мировым лидером в области микроэлектроники, полупроводников», - отметил министр.

При поддержке правительства в следующем году для 6000 специалистов сферы будут проведены образовательные курсы, 45 армянских предпринимателей в сфере высоких технологий отправятся в Силиконовую долину США для переподготовки. «Касательно образования хотел бы поговорить о технопарках Гюмри и Ванадзора. Мы там в 2019 году провели курсы переподготовки, у нас в технопарке Гюмри около 860 студентов, где уже расположены 35 компаний. Другими словами, мы можем сказать, что Гюмри уже становится нашим вторым технологическим центром. В Ванадзоре число компаний уже доходит до 20, около 370 студентов там прошли переподготовку», - сообщил он.

Министр также говорил о сфере военной промышленности страны, сказав, что в следующем году госзаказ будет удвоен, достигнув 6,3 млрд драмов. «За счет экономии и перераспределения около 1 млрд драмов, то есть, 984 млн драмов, было дополнительно выделено на военно-промышленный комплекс, с точки зрения новых разработок и новых проектов, это было около двух месяцев назад, и в течение этих двух месяцев мы уже реализовали эту сумму. В эти два дня заключаются оставшиеся контракты», - подчеркнул он.

По словам Акопа Аршакяна, в следующем году истекает срок монополии, предоставленной властями Нагорного Карабаха компании «Карабах Телеком», что позволит еще больше снизить тарифы на мобильную связь между Арменией и Карабахом.