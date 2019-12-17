В результате правовых действий КГД «в госбюджет возвращено 46,8 млрд драмов»

В результате только правовых действий (уголовных дел, производств, оперативно-разыскных мероприятий) Комитета государственных доходов (КГД) в январе-ноябре этого года в государственный бюджет было возвращено 46,8 млрд драмов. Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщил заместитель председателя КГД Эдвард Ованнисян.

Ованнисян пояснил, что почти вся сумма была взыскана с крупного и среднего бизнеса. «Могу с уверенностью сказать, что на долю малого бизнеса почти ничего не приходится. Кстати, скажу, что 37 млрд из 46,8 млрд – это взысканные с налогоплательщиков налоговые обязательства, то есть, это не тень, это налоговые обязательства, возникшие по представленным налогоплательщиками отчетам, которые по каким-то причинам были выплачены поздно или не были выплачены, либо были выплачены в результате осуществления работ по контролируемому взысканию», - сказал он.

За первые 11 месяцев 2018 года в результате тех же правовых шагов КГД в госбюджет была возвращена заметно меньшая сумма - 24,5 млрд драмов.

На вопрос, в чем причина, что в этом году КГД возвратил в госбюджет гораздо большую сумму, чем в прошлом году, Эдвард Ованнисян ответил: «Я объясняю это экономической активностью. Если вы заметили, большая часть этих 46,8 млрд приходится на сумму, восстановленную в результате работ по взысканию, около 37 млрд драмов. Это означает, что возникшие у налогоплательщиков налоговые обязательства были больше восстановлены благодаря работам по взысканию, то есть объем работ был больше, в результате чего размер взысканной суммы увеличился».

Помимо указанных 46,8 млрд драмов, в настоящее время в КГД расследуются 330 уголовных дел, в рамках которых нанесенный госбюджету ущерб составляет 32 млрд драмов. Из них часть, касающаяся газозаправочных станций, составляет 16,7 млрд драмов.

Еще в апреле во время заседания правительства к вопросу газозаправочных и бензозаправочных станций обратился премьер-министр Никол Пашинян, заявив, что там демонстративно не выдают чеки контрольно-кассовых аппаратов.

«Идите, тысячу раз в день проверяйте газозаправочные станции, какие там есть проблемы, тысячу раз, то же самое и с бензозаправочными станциями, почему не проверяете, в результате возбудите уголовное дело, посадите этих людей, что это такое?» - сказал премьер.

Сегодня замглавы КГД подчеркнул, что лишь по части газозаправочных станций в настоящее время расследуется 31 уголовное дело. «Характер нарушения обусловлен тем, что в прошлом, до резолюции, газозаправочными станциями реализовывались большие объемы газа, их сравнительный анализ после революции сильно различался и говорил о теневом обороте. Комитет госдоходов, использовав предоставленные ему законодательством функции по косвенному расчету налогов, обосновал и доказал, что прежде реализовывался больший объем газа, чем после революции, и этими методами рассчитал и предъявил дополнительные налоговые обязательства», - подчеркнул он.