Парламент принял законопроект о восстановлении спортивных клубов в армии

Национальное собрание Армении сегодня во втором и окончательном чтении, единогласно, 105 голосами «за», приняло законопроект, предусматривающий восстановление в армии спортивных клубов, что даст возможность призванным в армию спортсменам тренироваться в этих клубах.

Сейчас данный вопрос решается посредством предоставления отсрочек: спортсмены, имеющие значительные спортивные достижения и входящие в национальные сборные, получают отсрочку от службы в армии.

Новый законопроект не отменяет отсрочку, а дает возможность создать для спортсменов, которые достигли успехов в спорте, но не соответствуют критериям для получения отсрочки, условия, чтобы они могли в армии продолжать свои тренировки.

Как отметил заместитель министра обороны Армении Габриэл Балаян, «законопроект, в случае одобрения, открывает большие возможности для продвижения и развития разных видов спорта в армии».

Он отметил, что акцент в основном будет сделан на олимпийских видах спорта, но ко всем вопросам более подробно они обратятся тогда, когда закон будет принят. Должна быть создана специальная комиссия, которая будет выбирать, кого включать в армейские спортивные клубы.