На внеочередном заседании парламента обсуждаются четыре кредитных соглашения на сумму 152 млн долларов

На внеочередном заседании Национального собрания обсуждаются четыре кредитных соглашения на общую сумму 152 млн долларов. Это кредиты бюджетного содействия, сказал заместитель министра финансов Армен Айрапетян, добавив, что необходимость во взятии этих кредитов была отмечена в госбюджете на 2019 год.

Оппозиционные фракции высказали критику. Так, член фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Геворк Горгисян поднял вопрос: «Мы только осознали, что в этом есть необходимость? Почем так поспешно на внеочередное заседание внесли эти четыре законопроекта? Я хочу понять, мы что надеялись, что в них не будет нужды, и поэтому по возможности этот момент оттягивали?»

Во фракции «Процветающая Армения» заметили, что правительство, говорящее о профиците бюджета, в конце года вновь говорит о дефиците и берет новый долг.

«Если у нас прогрессирующий рост поступлений в бюджет, и мы 300 млрд драмов положили как депозит под 5,5%, зачем тогда мы вновь нагружаем себя этими 152 млн долларов?» - заявили во фракции.

Замминистра на это ответил, что до этого они вели переговоры с кредитными организациями, правительство представило проводимый процесс реформ, то, какие концепции и законы были приняты, а международные банки обсудили это в своих советах и только недавно утвердили кредит. Сумма кредита необходима для успешного начала следующего года.

«Здесь эти аргументы на самом деле не имеют значения: название - кредитное соглашение, оппозиция должна ругать. Давайте отложим этот вопрос в сторону, скажу, как бы это странно ни звучало, конечно, эти кредитные соглашения имеют отношение к экономике, но, по большому счету, они не об экономике, у них политический контекст. Наши дела настолько хороши, что нам предлагают дешевые деньги, очень дешевые деньги», - сказал Айрапетян.