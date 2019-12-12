Обзор прессы за 12 декабря

Lragir.am пишет: «В СМИ пишут о намерении вернуться к президентской форме правления. При этом, отмечается, что уже в следующем году под руководством Гагика Джангиряна начнутся работу по разработке конституционных изменений. Можно обсуждать, почему Николу Пашиняну нужны конституционные изменения и возвращение, скажем, к президентской форме правления. Мотиваций может быть несколько. Так, согласно действующей Конституции, очень размыто понятие «верховный главнокомандующий». И в этом плане премьер-министр не может быть абсолютным руководителем государства. Это Пашиняну дают понять особенно на собраниях Евразийского союза…Но может быть и другая причина: Пашинян не уверен, сможет ли он сохранить стабильное большинство в парламенте во время будущих парламентских выборов – очередных или внеочередных, при том, что его личный рейтинг остается высоким. Вопрос не только в его команде, но и в том, что другие силы уже выходят из «постреволюционного» шока и начинают консолидацию. В таких условиях более безопасно идти на выборы единолично, основываясь на личном рейтинге».

Редактор газеты «Аравот» пишет: ««Общество, в котором люди радуются арестам, не может быть творческим». Если бы подобное сказал какой-либо гуманист, скажем, вроде Льва Толстого, Махатмы Ганди или Альберта Швейцера, я посчитал бы это неоспоримой истиной. Действительно, радоваться арестам или вообще боли человека – это деструктивная эмоция, независимо от того, кто этот человек. Другое дело, что гражданин может испытывать чувство удовлетворения тем, что законы его государства действуют, и его сограждане, которые нарушили эти законы, предстали перед судом и на некоторое время изолированы от общества. Чувство удовлетворения – да, радости нет. Но когда это утверждает второй президент Армении Роберт Кочарян, человек, который в течение десяти лет своего руководства занимался тем, что разжигал те же самые разрушительные эмоции, это в высшей степени сомнительно».

Газета «Жоговурд» пишет: «Выясняется, что с 2001 года, когда Армения стала членом Европейского суда по правам человека, против армянского государства вынесено 109 вердиктов. Накануне представитель Армении в ЕСПЧ Егише Киракосян заявил, что на сегодняшний день Республика Армения за тот или иной несправедливый приговор своих судей уже выплатила более 3 миллионов евро истцам. Из этой суммы около 2 млн 400 тысяч евро являются компенсацией жильцам, выселенным из своих домов вследствие строительства в центре Еревана. Получается, что за неправомерные шаги прежних властей платит постреволюционное правительство Армении».