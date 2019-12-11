На празднование Нового года выделено более 400 млн драмов, оппозиция критикует это решение

На празднование Нового 2020 года в столице выделено более 400 млн драмов (835 тыс. долларов). По словам заместителя мэра Тиграна Вирабяна, выбранный формат и высокий уровень мероприятий диктуют определенные расходы, которых невозможно избежать.

«Если бы мы не хотели в Новый год на площади Республики провести концерт-мюзикл с новыми текстами, с новой аранжировкой, с сотнями сшитых костюмов, а вместо этого провели бы концерт с двумя артистами, которые выступили бы в своих собственных костюмах и под фонограмму «плюс», у нас было бы более дешевое мероприятие», - сказал Вирабян.

На вопрос Радио Азатутюн, что считает ли он оправданными столь большие расходы при том, что в Ереване есть множество нерешенных проблем, вице-мэр ответил утвердительно. В то же время, он отреагировал на критику оппозиции, сомневающейся в необходимости подобной роскоши: «Все вопросы находятся в процессе решения, все вопросы должны быть решены».

В этом году на праздничные мероприятия правительство выделило около 271 млн драмов, кроме того, на организацию мероприятий на площади Республики и прилегающих территориях из общинного бюджета было выделено 54 млн драмов, а бюджет административных районов составляет 81 млн драмов. 31 декабря на площади Республики ожидается также концерт знаменитого музыканта Грана Бреговича. Его гонорар составляет 65 тыс. евро.

По мнению члена оппозиционной фракции «Луйс» в Совете старейшин Еревана Техмины Варданян, эти расходы более чем раздуты.

«Что касается планируемого строительства на площади Республики надземного перехода стоимостью 44 млн драмов, на эту сумму можно было бы построить как минимум два или три надземных перехода, например на проспекте Мясникяна. Об этом я также говорила на заседании Совета старейшин, что существует крайняя необходимость в нем и что жизни людей напрямую грозит опасность, там стоит светофор, и переход там приводит к пробкам и авариям. Сегодня г-н Вирабян говорит, что люди наконец смогут безопасно приближаться к новогодней елке. А люди смогут безопасно переходить с одной стороны улицы на другую в течение года или многих лет, а не в течение 5 или 10 дней? Что меня больше всего возмутило, так это то, что многие члены городского совета распространяли свои точки зрения, а точнее все они распространяли точку зрения, написанную секретарем фракции, что наконец-то из районов, из сел приедут граждане и будут иметь возможность встретить Новый год с премьер-министром Николом Пашиняном. Прошу, прекратите поклоняться этому человеку», - сказала Варданян.

О планирующихся на площади Республики новогодних мероприятиях рано утром в прямом эфире в Facebook говорил сам премьер-министр Пашинян. Он заявил, что их цель состоит в том, чтобы в праздничные дни люди отдыхали, а не, как он выразился, впадали в пищевые или другие депрессии. Он также сказал, что они стремятся сделать так, чтобы как можно больше граждан отмечали праздники в Армении, а также стимулировать приток туристов в Армению.

«Много говорится о том, стоит ли тратить столько денег, когда в нашей стране есть множество социально необеспеченных или не столь обеспеченных людей. Та обстановка, которая создается на площади Республики, на мой взгляд, в первую очередь, людям, не имеющим возможности осуществлять традиционные новогодние расходы, дает возможность отметить Новый год на площади Республики, в центре Еревана, на очень высоком уровне», - сказал премьер-министр.

А что думают об этом граждане? Была ли необходимость в выделении более 400 млн драмов на новогодние мероприятия?

«Что от этих расходов прибавится? Ничего», - сказал один гражданин.

«На мой взгляд, это нормально, почему бы и нет, это делается один раз в году, пусть все будет сделано хорошо, хотя бы наши дети порадуются», - отметил другой гражданин.