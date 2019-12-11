Опрос IRI: Успех правительства - снижение коррупции, упущение - плохое управление

По данным нового опроса, проведенного Международным республиканским институтом (IRI), большую часть населения страны работа властей по-прежнему удовлетворяет.

Так, 76% опрошенных положительно оценивают работу офиса премьер-министра, а 63% довольны работой Национального собрания. Большинство жителей Армении также с оптимизмом смотрят в будущее, с небольшой разницей много и тех граждан, которые считают, что развитие страны идет в правильном направлении.

30% граждан самым большим успехом правительства считают снижение коррупции, 19% - улучшение психологического состояния людей, 13% - установление демократии, почти столько же человек считают, что одним из достижений правительства является провал Республиканской партии.

В Международном республиканском институте отмечают, что, несмотря на проявления оптимизма, наблюдается тенденция к появлению ряда общественных опасений. Например, продолжает расти число тех граждан, которые указывают на необходимость создания рабочих мест и решения социально-экономических проблем. Также увеличилось число тех людей, которые считают самым большим упущением правительства плохое управление. Их число составляет 27%, что на 5% больше, чем по данным опроса, проведенного в мае.

В числе наибольших упущений правительства граждане также указали невыполненные обещания и политическую нестабильность. Результаты опроса, проведенного в сентябре-октябре среди 1200 граждан по всей Армении, показывают, что антикоррупционные усилия правительства пользуются большой поддержкой в обществе, и большинство населения с оптимизмом смотрит на будущее страны.

Региональный директор Международного республиканского института по Евразии Стивен Никс сказал, что обвинения, выдвинутые в последнее время против бывших высокопоставленных чиновников Армении, показывают, насколько серьезной была проблема коррупции при прежнем режиме.

82% опрошенных считают, что судебная реформа должна быть важным приоритетом, а 60% хотят видеть такую систему переходного правосудия, которая расследует каждый вопрос, возникший при прежнем режиме – от коррупции и незаконного обогащения до нарушения прав человека и фальсификаций на выборах.

В ответ на вопрос: «Если бы выборы состоялись в это воскресенье, кого бы вы выбрали?», 55% граждан предпочли правящий блок «Мой шаг», тогда как рейтинг правящей силы во время предыдущего опроса был на 4% выше. 19% - отдали свои предпочтения «Процветающей Армении», 6% - «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения»). 59% респондентов сказали, что никогда не проголосуют за Республиканскую партию, а 17% никогда не отдадут свои голоса за Армянскую революционную федерацию «Дашнакцутюн».