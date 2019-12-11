1 марта 2008 года в Ереване не было войск из Карабаха, были военные Армии обороны - экс-премьер Карабаха

Бывший премьер-министр Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, подавший заявку на участие в президентских выборах в Нагорном Карабахе и неоднократно делавший заявления в поддержку возглавляемой Николом Пашиняном власти, не может сказать, относятся ли к нему мысли, высказанные в последнем интервью бывшего президента Армении, Роберта Кочаряна, арестованного по уголовному делу о кровавых событиях 1 марта 2008 года.

«Неприемлемо иметь в Карабахе заискивающего президента, который покорно угождает прихотям кого-либо, включая премьер-министра Армении», - сказал Роберт Кочарян.

«Я никогда в своей жизни не заискивал, если бы умел заискивать, то заискивал бы перед тогдашними властями. Да, у меня были нормальные рабочие отношения, я был доволен нашим экономическим сотрудничеством, бы недоволен политикой по арцахской проблеме. Эта четкая линия была. Но я повторил то же самое, почему мы не сопротивлялись, потому что мы знали, и сегодня я заявляю, что та власть, которая отклонится от необходимого и правильного пути в связи с арцахской проблемой, будет вынуждена уйти в отставку», - сказал сегодня Араик Арутюнян.

Как кандидат на предстоящих президентских выборах в Карабахе, Араик Арутюнян, касаясь карабахской проблемы, заявил, что переговорный процесс никогда не был и не может быть успешным, пока главная сторона – Карабах, в нем не участвует. У него нет противоречий с курсом, проводимым действующей властью Армении в вопросе Карабаха.

В недавнем интервью газете «Грапарак» Роберт Кочарян также сказал, что Степанакерт должен взять инициативу в свои руки и четко определить свою позицию по основным компонентам урегулирования.

«Только так возможно избежать косвенных последствий, причем, Арцах обязан полагаться на свою Декларацию независимости и Конституцию, не опасаясь разногласий с властью», - сказал Кочарян.

Араик Арутюнян прокомментировал это так: «Сегодня мы заявляем, вчера заявили, и завтра заявим, что не может стать темой обсуждения формула, которая неприемлема в первую очередь для народа Арцаха. И, кстати, скажу, что часто нам говорят, почему вы тогда, помимо высказываний против в прессе, не предприняли шагов. Знаете, у нас есть прецедент, и та власть в Армении, кстати, также и в Арцахе, которая отклонится от этого курса, не будет иметь долгой жизни. Поэтому мы поняли, что если власти пойдут на такой вариант, вчера это было так же, и сегодня так же, и завтра та власть, которая станет обсуждать вариант, который неприемлем для нашего народа, либо должна категорически отказаться от переговоров, либо ее ждет такая же судьба, она будет вынуждена отказаться от власти».

Араик Арутюнян, который во время кровавых мартовских событий 2008 года в Ереване занимал пост премьер-министра Нагорного Карабаха, утверждает, что из Карабаха в Ереван войска не перебрасывали, поясняя, что в Ереване находились военные, избранные из подразделений Армии обороны. А на вопрос, каким было тогда его отношение к этому решению, Арутюнян ответил, что приказы не обсуждаются, а выполняются.